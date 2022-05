Khloé Kardashian asegura que solo tiene una cirugía plástica y responde a quienes la critican por su apariencia

Khloé Kardashian vuelve a ser objeto de las peores criticas por parte de los internautas, quienes aseguran que el evidente cambio en el rostro la influencer y modelo perteneciente al clan Kardashian-Jenner, se debe a varias cirugías.

[ Te recomendamos leer: Además del vestido de la Met Gala, estas son otras cosas que han arruinado las Kardashian ]

Criticas a Khloé Kardashian por su físico

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que Khloé Kardashian se envuelve en una polémica de este tipo, ya que hace varios meses atrás que usuarios de internet se atrevieron a comparar sus manos con “patas de pollo”.

Esto debido a que la socialité tiene las manos muy blancas, unos dedos delgados y, que tras sus alargadas uñas, muestran el efecto muy similar al de las patas de pollo. Sin embargo, Khloé casi siempre aparece en fotos ocultándolas, razón por la cual, cuando las muestra se provoca un revuelo en redes sociales.

[ Te puede interesar: Khloé Kardashian revela cómo es su relación actual con Tristan Thompson ]

En esta ocasión la volvieron a criticar, pero no por sus manos sino por el aspecto de su rostro. Sabemos que las hermanas más polémicas del medio del entretenimiento, se han sometido a un sinfín de cirugías para obtener el cuerpo y el rostro perfecto, sin embargo, el caso de Khloé Kardashian es distinto.

Cuando Khloé saltó a la fama en el reality con su familia apenas tenía 23 años y, al llevar tantos años en el ojo público es fácil ver cómo ha sido su transformación hasta ahora que tiene 37 años.

Entre los cambios más radicales se encuentra su rostro y abdomen, pues es por ello que muchos internautas han especulado que la influencer se ha sometido a tratamientos para modificar el aspecto de estos y tener un físico de envidia.

[ Puedes revisar: Por primera vez todas las Kardashian-Jenner son invitadas al Met Gala y se convierten en un desastre total ]

De hecho, los fanáticos han llegado demasiado lejos pues aseguran que se realizó 12 trasplantes de rostro y como era de esperarse Khloé no se quedó callada y les respondió al respecto.

Fue el pasado 24 de mayo cuando la empresaria y fundadora de Goog American contó en el podcast ‘Not Skinny But Not Fat’, que estos rumores y comentarios que le realizan los internautas sobre su físico la ofenden:

“Solía molestarme cuando la gente decía que me había hecho 12 trasplantes de rostro (...) No me molestaba, me ofendía”.

Khloé reveló que no sabía de dónde salió el rumor, pero que desde antes la comparan con su aspecto pasado y con el de sus hermanas y aprovechó la ocasión para aclarar que solo se ha realizado una cirugía estética en la nariz y que ama los resultados obtenidos. Además, contó que la transformación en su rostro son el resultado a los kilos de peso que bajó luego de su divorcio con el padre de su hija, Tristan Thompson.