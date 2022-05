Fallece la trovadora Luz Celenia Tirado

La trovadora Luz Celenia Tirado falleció esta mañana a los 93 años de edad, informó el alcalde de San Germán, Virgilio Olivera Olivera.

“Hoy nuestra Ciudad de San Germán se viste de luto tras el sorpresivo fallecimiento de nuestra querida y respetada cantante, trovadora y compositora, doña Luz Celenia Tirado”, manifestó el primer ejecutivo municipal, quien decretó tres días de duelo en la municipalidad.

“Gracias, miles de gracias y millones de gracias por la gigantesca aportación musical y por sembrar tantas semillas de amor en incontables corazones… ¡Nuestro abrazo solidario para toda la familia!”, expresó.

Como antesala a la celebración del ‘Día de las Madres’, del año 2021, Olivera Olivera visitó de sorpresa la residencia de la trovadora Luz Celenia Tirado, quien, luego de siete años retirada de los escenarios musicales y las presentaciones privadas, fue homenajeada –ese domingo- en el especial que llevó por nombre ‘Te Amo… ¡Mamá!’ y que se transmitió a través de la página de facebook Ciudad de San Germán.

La llamada ‘Jibarita de Las Lomas’ era intérprete de temas como ‘Eres Todo Para Mí’, ‘Por Retenerte’ y ‘Cuando Veas Mi Retrato’, entre muchos otros.

“Me hice la jíbara más guapa y llegué a Nueva York. Pero, ni yo misma sabía dónde estaba ese teatro tan famoso”, expresó la ‘Dama de la Trova’, quien se presentó orgullosamente y con mucho éxito “con mi traje jíbaro... Hasta me entregaron un trofeo y unas flores”.

“Yo he tenido la bendición de Dios de poder enseñarle a muchos niños parte de lo que es la música puertorriqueña, desde trova, plena y danza, hasta bolero romántico… Me siento orgullosa, porque he trabajado la trova con mucho respeto y he lucido los trajes típicos con todo el amor del mundo”, dijo en entonces en la entrevista la sangermeña.

“Todo su gran legado, sin duda alguna, perdurará… La reconocemos, la admiramos, la apoyamos y le tenemos un gran cariño”, subrayó el Alcalde del Municipio de San Germán.