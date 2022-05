Dwayne “La Roca” Johnson revela cuando saldrá el tráiler de Black Adam

Dwayne Johnson nunca pierde la oportunidad para alimentar el hype por su película ‘Black Adam’ con su base de seguidores. El filme de DC es uno de los estrenos más esperados por los fanáticos del género de superhéroes y ahora, gracias a “La Roca” ya sabemos cuando tendremos el tráiler completo.

Con una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el actor habló sobre la experiencia que ha estado viviendo en el set de filmación de la cinta de DC.

“El trono de Black Adam. Para los millones de ustedes que conocen su mitología entienden el significado y el poder de este trono. Me prometí a mí mismo que no me sentaría en él hasta que filmáramos la escena real en la que Black Adam se ha ganado el derecho a ocupar su lugar sagrado en las alturas”.

¿Cuándo se estrena el avance de Black Adam?

En la publicación, Johnson reveló entonces la fecha del esperado adelanto: “Su trono es un gran problema. Así que siempre senté mi gran trasero en los escalones e hice mi tarea. Finalmente filmamos el momento icónico y qué momento fue. Estreno mundial del tráiler de Black Adam el 8 de junio”.

El actor también habló sobre el director de la cinta, Jaume Collet-Serra, a quien destacó por su capacidad de encontrar “el corazón y el alma” en sus proyectos juntos, pues ya tuvo la oportunidad de trabajar con el en la reciente Jungle Cruise.

Dwayne Johnson describe su personaje, que muchas veces ha sido antagonista para Shazam, como “un Dios despiadado e imparable que vive según un código para proteger a su familia y a su pueblo”, por lo que hay bastantes expectativas en la cinta, donde además de Johnson veremos a Pierce Brosnan interpretando a Doctor Fate, Noah Centineo como Atom Smasher, Aldis Hodge como Hawkman, Sarah Sahi como Isis y Quintessa Swindell como Cyclone.