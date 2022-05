Actriz de Bridgerton fue hospitalizada por problemas de salud mental

La actriz Ruby Barker, que da vida a Marina Thompson en la popular serie de Netflix, Bridgerton, se ha visto afectada tanto como agradecida del éxito de manera internacional que ha conseguido la producción de la plataforma de streaming.

Fue la misma Barker la que confesó, mediante sus redes sociales, habia sido ingresada a un centro para tratar su salud mental.

“La semana de la salud mental es todas las semanas para mí. Apaga mi pecho. Siento que no he sido completamente honesta, así que esto es para mis seguidores. Es tiempo de ser transparente. Estoy luchando desde Bridgerton, así que esta es la verdad. Gracias por el apoyo, su amor me sostiene fuerte”, contó Ruby Barker.

Barker espera “poder seguir con su vida”

Después de haberse “sentido mal por mucho tiempo”, la actriz de “Bridgerton” manifestó que está luchando todos los días: “Solo quiero ser honesta con todos. Estuve luchando. Por eso, estoy en el hospital en este momento. Voy a descargarme pronto y ojalá pueda seguir con mi vida”, finalizó.

Bridgerton es una serie romántica de época, creada por la productora Shondaland y el creador Chris Van Dusen y está basada en unos libros de Julia Quinn.

En la serie, Barker interpreta el personaje de Marina, siendo mucho más relevante en la primera temporada que en la segunda, donde pasó a ser un personaje invitado.

