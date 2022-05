Tras críticas por la manera en la que le habla a su bebé, Greeicy se defiende

La cantante Greeicy Rendón no oculta ante sus fans lo que realmente está sintiendo. Instagram @greeicy

Desde el nacimiento del pequeño hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía, poco se le ha visto a la pareja apareciendo en las redes sociales. De hecho, han sido solo unas veces ocasionales donde han mostrado su vida como padres primerizos.

En algunas de estas imágenes se le ha visto a la intérprete de canciones como ‘Destino’ o ‘Los consejos’, hablarle a su bebé “a modo de regaño”, eso sí, teniendo en cuenta que es a manera de juego. Sin embargo, algunas personas han empezado a criticar a Greeicy por la manera en la que le habla al pequeño. Incluso hay quienes aseguran que ella no quiere al bebé.

Así las cosas, Rendón tomó la decisión de acallar los rumores rápidamente. Para ello hizo un video que fue compartido por medio de sus redes sociales donde habla sobre la manera en la que se refiere al pequeño, asegurando que en efecto lo ama y no busca hacerle ningún tipo de daño.

“Para los que no entienden mi humor, no empiecen a decir que yo no quiero a mi bebé, yo amo a mi bebé”, comentó Greeicy.

Así mismo, utilizó este espacio para recordarle a sus seguidores que a su hijo “le tocó una mamá brusquita” la cual le habla un poco fuerte, sin embargo, que lo ama. Además, aprovechó para comentar jocosamente que ella hace ese tipo de bromas como si el menor entendiera la “mano de cosas” que está diciendo.

La también actriz utilizó algunos segundos para mostrar cómo le juega y habla a su bebé de manera enternecedora utilizando una voz infantil que demuestra que realmente solo busca divertirse en su faceta materna.

