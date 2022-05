Ricardo Montaner lo confesó todo: “Lloro mucho cuando me despido de Índigo”

Así como Evaluna y Camilo quieren permanecer “pegao” a Índigo, su abuelo el famoso cantante venezolano argentino, Ricardo Montaner, muere literalmente por estar al lado de su quinta nieta.

En una conferencia de prensa que realizó a propósito del nuevo albúm “Tango” y de los detalles de su gira, no dejó de hablar de Índigo y de cómo es tenerla en brazos, consentirla y hasta despedirse de la pequeña cuando toca trabajar.

Comentó que la primera vez que se separó de la pequeña lloró mucho.

“A los seis días que nació, me tuve que ir y reconozco que lloré mucho. Después la he visto mucho. He podido escaparme entre concierto y concierto”, dijo.

Para nadie es un secreto que Evaluna es la luz de los ojos del intérprete de “Déjame Llorar” y “Castillo Azul” y que el fruto del amor de su hija y el cantante Camilo, ahora tiene una hermosa nieta, Índigo.

“Después la he visto muchas veces, gracias a Dios. He podido escaparme entre concierto y concierto, estaba haciendo gira en México y he podido escaparme para ver a la gorda en Miami, quizá sí mi momento más emotivo fue la despedida”, comentó el cantante.

Un parto lleno de amor

Ricardo Montaner también aprovechó el momento para hablar como vivieron el parto de su hija Evaluna.

Precisó que fue un acto en familia, llenó de mucho amor y que estuvo presente todo el clan Montaner y los padres de Camilo.

“Estábamos su papá, su mamá, los papás de Camilo, todos los hermanos estábamos en la casa de Camilo y Eva, esperando el nacimiento de Índigo”.

No se conoce el rostro de la pequeña, tiene los piecitos más populares de las redes sociales y su abuelo Montaner los luce en sus redes sociales con una sonrisa.

Ya falta poco para que Disney Plus estrene el docu-reality “Los Montaner”, donde se descubrirá la intimidad de una de las familias más famosas de Latinoamérica, además de mostrar su amor a Dios y los valores en las que han sido formados todo el clan.

Se espera que en algunos de los 10 episodios esté el momento del nacimiento de Índigo, la primogénita de Camilo y Evaluna.