Karol G regañó a una fanática por estar sentada en un concierto y la invitó a ser una ‘Bichota’

El “Bichota Tour” de la colombiana Karol G sigue arrasando y en sus presentaciones en Colombia ha quedado clara la razón por la que ella es simplemente la reina. En uno de los últimos conciertos ocurrió algo bastante particular, y es que tres de los presentes en el público estaban sentados.

Estos estaban en uno de los palcos principales de la primera fila del lado izquierdo del escenario, por lo que no fue indiferente para la Bichota, quien no dudó en hacer un divertido llamado de atención que fue grabado por uno de los presentes y se convirtió en viral en las redes sociales como Instagram y TikTok.

“¿Por qué hay tres personas sentadas en un palco? Yo no entiendo, ¡Y hablando por teléfono! Eso probablemente en cualquier otro concierto mami, pero en el concierto de Karol G sentada en un palco. Hágame el hijo de put.. favor”, expresa la cantante mientras el publico eufórico la ovaciona en medio de gritos y abucheos a los fanáticos sentados.

Pero en medio de los gritos Karol G continuó con su jocoso llamado de atención por lo que invitó no solo a ponerse de pie, sino también advertirle que la subiría al escenario para convertirla en una verdadera “Bichota”.

“No me haga sacarla aquí y ponerla a bailar porque entonces pa’ que entonces ya no nos sentemos. Imagínense que yo la saque a bailar aquí después que usted estaba sentada en esa silla que no ha calentado, ¿No va a bailar aquí despegada, sexy, bichota?”, terminó Karol G.

Pese a las opiniones divididas el clip fue grabado desde otro ángulo en el que se ve que las tres personas se pusieron de pie y se rieron a carcajadas mientras Karol G les hablaba y pedían que los subiera al escenario a través de señas.