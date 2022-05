Agatha lanza su nuevo sencillo “Amor en tiempos de COVID”

La cantautora de origen puertorriqueña-dominicana Agatha, lanzó hoy, viernes, su nuevo sencillo, “Amor en Tiempos de COVID”, en el que resalta la nostalgia que alguien puede llegar a sentir al querer estar con la persona que le gusta en tiempos de cuarentena.

El tema fue escrito y producido por Agatha presentando sonidos innovadores que exploran las fusiones entre ritmos R&B y melodías del reggaetón, que forman lo que se convertirá en el próximo éxito de este verano.

“Creo que este tema de alguna manera nos toca a todos. Todos pasamos por alguna nostalgia en algún momento durante la pandemia. Durante ese tiempo, todos llegamos a desear estar con alguien que no podíamos ver por motivo de la situación y algunos llegamos a dar la milla extra por esa persona para verla aunque hubieran restricciones y toques de queda” expresó Agatha.

Los sonidos R&B de la artista para este tema en particular fueron inspirados por Moby, The Weeknd, De la Ghetto, Marina Diamandis, y The Shins. No es sorpresa, ya que Agatha combina mucho los sonidos, géneros, y tiene la habilidad de cambiar su voz en acorde al género y motivo de sus temas musicales.

“Amor en tiempos de COVID” está disponible en todas las plataformas digitales.