René Monclova se vive su personaje en el musical “Cabaret”

El actor René Monclova forma parte del famoso musical “Cabaret” que se presentará el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de junio en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Al comunicarle a René que, después de 10 años volverían a presentar el musical con, prácticamente, el mismo elenco de la puesta anterior, el actor expresó que: “me emocionó mucho saber que podía acercarme nuevamente al personaje, con la madurez que me dan estos años y con el mismo grupo, porque fue una gran experiencia, de verdad. Me llenó de mucha alegría y saliendo de la pandemia, comenzar con esto es un buen augurio”.

“Cabaret” se desarrolla en el Berlín de los años 30 cuando el nazismo comenzaba a tomar fuerza e imponer su política expansionista. El musical transporta al público a vivir esa historia donde se entrelazan el amor, el baile y la música en la vida nocturna del Kit Kat Club.

Para René Monclova, quien hace el papel de Herr Schultz , un mercader judío que se enamora de la dueña de una pensión, Frauleins Schneider, interpretado por Johana Rosaly, dice que ahora conoce y siente más a su personaje. “La otra vez tuve que caracterizar un poco porque no tenía la edad del personaje, ahora no tengo que preocuparme por parecer porque tengo realmente más o menos la edad. Ahora sé lo que es tener esta edad, ahora tiene otra resonancia en mi. El miedo a la soledad, el miedo a la vejez, a la muerte, todo es más de verdad”, indicó el actor.

Monclova , quien quizás muchos no lo sepan, estudió música en la Escuela Libre de Música “Tengo nociones musicales, no quiere decir que sea músico, ni cosa que se asemeje, sería un atrevido al decirlo, pero ese acercamiento formal a la música académicamente hablando si la tuve. Puedo leer partituras, con algo de trabajo, pero si puedo sentarme con una partitura con una voz que tenga que hacer y puedo reconocerla. El entrenamiento que recibí, no sabía que me iba a servir para algo en algún momento y mira pues sí me sirvió”, dijo René, quien además añadió, que de sus cuatro hijos, dos son músicos profesionales.

En “Cabaret”, Monclova compartirá escena con reconocidos actores y actrices tales como; Sara Jarque (Sally Bowles), Miguel Diffoot (Ernst Ludwig), Jorge Castro (Clifford Bradshaw), Alfonsina Molinari (Fraulein Kost), Israel Lugo (The Emcee) y Johanna Rosaly (Frauleins Schneider), bajo la dirección de Axel Cintrón.

“Cabaret es un musical extraordinario. Es gracioso y a la vez profundo. Es entretenido, histórico y esta probado. Es un tipo de teatro que tiene drama, comedia y claro, todo en el marco histórico de la obra que ocurre en un cabaret de vida nocturna que, la gente de todas las edades; jóvenes y no tan jóvenes se van a sorprender agradablemente”, añadió Monclova.

Los boletos para el musical están disponibles en ticketera.com y en la boletería del CBA de Santurce (787) 620-4444.

“Porque aún dentro de esa destrucción, ese comienzo de la Segunda Guerra Mundial que viene por ahí, el único espacio de salvación es el amor” terminó diciendo René Monclova.

“Cabaret” es una producción de Lorna Otero y Alexandra Fuentes.