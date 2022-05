“La Casa de los Famosos”: Laura Bozzo buscará vengarse de Niurka por la salida de Brenda Zambrano

Desde su estreno, el reality show de “La Casa de los Famosos” ha dado mucho de qué hablar, pues nos ha traído varios personajes polémicos; entre ellos, Laura Bozzo y Niurka, quien en el pasado tuvieron una gran enemistad, la cual ha revivido.

A pesar de que al inicio del programa, las famosas decidieron hacer las pases, todo se puso tenso, luego de la salida de Brenda Zambrano, pues la “Señorita Laura” era una gran amiga suya y se dio cuenta que la cubana fue quien confabuló para sacarla.

Desde el inicio, la exintegrante de “Acapulco Shore” y Bozzo lograron conectar, tanto que la peruana la consideraba una hija.

Niurka se dio cuenta de la unión y comenzó a decirle al resto de los integrantes del programa que Zambrano sólo estaba usando a la conductora, así que decidieron nominarla.

Y aunque el público fue el que hizo que la influencer saliera del programa, Bozzo terminó enojada, pues se dio cuenta de la estrategia que se había armado.

Así, la presentadora peruana ha asegurado que hará todo lo posible para vengarse de Niurka y para resultar la ganadora de esta temporada.

“Escuchen lo que les digo: mil veces más peligrosa soy yo. Yo ya le he enfrentado en el rating, yo estaba en un canal y ella, Niurka, en otro canal y la tuvieron que sacar al mes, la destruí y en México no es muy querida por su vulgaridad y forma de ser, no a todo mundo le gusta”, dijo Laura a la salida de Brenda.

Una de las grandes polémicas que han surgido es que Laura ya tendría que salir del reality, pues tiene que cumplir con un contrato con Imagen TV, por lo que no se sabe qué pasará, ya que los programas que dejó grabados están por terminar.