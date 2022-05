“Mis películas tienen que tocarte el corazón, dejarte un mensaje”: Eugenio Derbez

Eugenio Dérbez es hoy por hoy, el actor latino más reconocido y exitoso en Hollywood. Quién pensaría que de “La familia peluche” llegaría a pasar a ser compinche creativo de Adam Sandler, hasta protagonizar éxitos como la oscarizada CODA. Pero esto también le ha permitido contar historias con puro corazón, como su icónica “No se aceptan devoluciones”.

Pero, en Hollywood, las comedias románticas también han sido su fuerte, como su increíblemente divertida y amable “Overboard” (2018), donde resalta esas diferencias culturales entre el mundo del millonario latino y la mujer trabajadora estadounidense en pareja con Anna Faris.

Pero aquí es al revés: al estilo de Notting Hill, la clásica comedia romántica, en “The Valet”, Derbez es Antonio, un valet cualquiera que de pronto se ve envuelto en un montaje de romance con Olivia (Samara Weaving), una de las estrellas más famosas de Hollywood y quien quiere huir, gracias a esta fachada, de un lío de adulterio. Así, este latino humilde se verá enfrentado a un mundo que no conoce.

Esta adaptación de la película de 2006 ya se estrenó el 20 de mayo en Star + y muestra la última aparición de la icónica actriz Carmen Salinas.

Eugenio habló con PUBLIMETRO sobre cómo construye sus personajes, del suyo mismo en un mundo ajeno a su México del alma y cómo ha sabido hacer reír a tantas personas que lo han reconocido ya como una estrella.

¿Cómo te metiste en esta película?

Se me hizo muy divertida la premisa de esta película. Y precisamente se trata de un valet parking que es tímido, que es callado, cero sexy, invisible para el mundo, que de repente tiene una relación con una de las actrices más bellas y famosas de Hollywood y del mundo.

Le acaban pagando por cierta situación para que salga con esta mujer y es esta clásica situación del pez fuera del agua, porque donde lo pongas, el hombre está incómodo, porque no sabe qué pedir, o no sabe qué hacer en una alfombra roja con ella, etc.

Pero también es una película con mucho corazón: es un homenaje a todos los latinos que trabajan en Estados Unidos, sean valets, sean lavadores de autos, sean cocineros, jardineros, limpiadores de pisos. Es una carta de amor a todos los inmigrantes.

— Eugenio Derbez

La premisa es muy “Notting Hill”. ¿Cómo fue trabajar con Samara y al mismo tiempo, construir tu personaje?

No había trabajado con Samara antes, pero es una estupenda actriz cómica y dramática, además de que es muy guapa. Hice mucha investigación, mucho trabajo de investigación, y al hacer la película me iba a los valet parkings.

Y me tomaba fotos con ellos. Les decía que la foto era para mi redes y era para estudiarlos, en verdad. Porque me gustaba su corte de pelo, su bigotito, o cómo corrían por los autos. Y no todos corrían “bonito” (risas) corrían bastante raro.

Entonces ahí armé mi personaje: que tuviera una forma de caminar, de correr peculiar. Y el corte de pelo fue bastante importante. Y también era el corte que tenían el 80% de los valets, diré, qué, de los latinos. Estaba de moda. Sí, hubo mucha investigación previa.

Tus personajes son entrañables como tus películas, Eugenio. ¿Cómo hacer reír, y más que todo, llegarles al corazón a tantas personas a través de los años?

Me di cuenta de que me apasiona la comedia y efectivamente, es el género más difícil que hay. Es mucho más fácil hacer llorar, que hacer reír. Hacer reír es complicadísimo, porque depende de tu estatus, tu clase social, tu educación. No se ríe de lo mismo un rico que un pobre. No se ríe de lo mismo un viejito que un joven: lo que le gusta al joven, al viejito lo ofende, lo que le gusta al viejito, al joven le aburre. El humor es muy complicado.

Y en cada país hay también diversos modismos. Lo que hace reír en Colombia, en México no lo entienden, y viceversa. Pero me di cuenta de que esta película también tenía corazón y ese es un punto muy importante. Ahora que decías que mis películas tenían corazón, un mensaje detrás. Y efectivamente, lo tienen.

Esto, porque me di cuenta de que las películas de comedia, las que eran chistosas y ya, te hacían sentir vacío. ¿A qué me refiero? Veía películas con mis amigos y todo el tiempo se morían de la risa. Y yo más que verlos, los estudio. Y al final de la película les preguntaban cómo se sintieron.

Decían: “Bien”. Y yo, sorprendido, preguntaba: “¨¿Pero cómo que bien si estuviste casi todo el tiempo muerto de la risa?”, pero ellos contestaban solamente: “Bien”. Pero no les llegaba al corazón. Así me di cuenta de que cuando la película tenía más mensaje, más profundidad, en últimas, tocaba el corazón, te cambia la perspectiva y te llevas la historia a tu casa.

Pasan dos horas y sigues pensando en la película. Lo mismo, al dia siguiente. Es por eso que empecé a hacer este tipo de comedias. Mis películas tienen que tocarte el corazón. Dejarte un mensaje. No para que solo sean comedia vacía.