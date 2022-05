Habitante de “La casa de los famosos 2″ ya no quiere que se mencione a Adamari López

El modelo e influencer dominicano Lewis Mendoza se mostró molesto con varios compañeros en la segunda temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo) por mencionar a la puertorriqueña Adamari López, quien fue pareja del bailarín Toni Costa, quien también es parte del reality show.

“No se concentran en Toni como la persona que es Toni y eso es lo que a mí me molesta. Por eso fue que yo dije: ‘Dejen de decirle que él es un buen papá, él no nada más es un buen papá, él es un buen ser humano’”, le dijo el exparticipante de “Por amor o por dinero” al actor argentino Nacho Casano.

Este añadió en la conversación que: “Toni es un buen tipo, cuando tú hablas con él el tipo tiene un corazón noble [y] nada más le dicen eso y eso es lo que yo veo… Eso es lo único que yo veo que nada más mencionan eso como que eso es lo único que él tiene y él tiene más que eso. El tipo creció en un pueblo, sus padres trabajadores, el tipo ha cogido su lucha, ha trabajado por lo que tiene […] y ¿tú nada más puedes decir que él es un buen papá porque tuvo una relación con una famosa? Y cada rato nomás les veo mencionando el nombre de la ex. Él es el que está aquí, no ella. Y ellos tienen una relación bonita, tienen una hija bonita; pero dejen nada más de mencionarle porque eso es su vida personal. Estúdialo como persona, cómo te trata, cómo se comporta […]”.

Mendoza sostuvo, además, que está cansado que vean a Toni solo como “un buen papá”.

“Él no nada más es un buen papá, es un buen ser humano”, indicó.