La conductora peruana Laura Bozzo volvió a protagonizar un encontronazo en medio de la gala del pasado domingo de la segunda temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo).

A raíz de una diferencia con la cubana Niurka Marcos, Bozzo también estalló contra el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos, quien intentó calmar el tenso momento.

“Tú no me vas a pedir que guarde respeto cuando tú no supiste guardarle respeto a una mujer. ¿Ok?”, le dijo Bozzo a Ríos notablemente alterada.

La actriz venezolana Daniella Navarro, quien es una aliada de Bozzo en la casa, intentó calmar a la peruana y esta le manifestó enojada: “Que no se meta conmigo”.

Laura a Osvaldo Ríos: “Tú no supiste guardarle respeto a una mujer” (Mira el vídeo)

Al paso de unos minutos, Laura se le acercó a Osvaldo y le pidió disculpas por el fuerte comentario. Ambos mantienen una amistad de muchos años y han compartido varios momentos que han pasado juntos durante su estadía en la casa.

“No pasa nada. Eso fue algo que pasó hace 30 años ya. Te juro que te seguiré haciendo el cafecito con amor todos los días”, le dijo Osvaldo a la conocida presentadora.

Laura le pide disculpes a Osvaldo (Mira el vídeo)