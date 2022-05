Kany García explora el amor propio en su nuevo álbum

La cantautora puertorriqueña Kany García aseguró que para ella es vital reconocer las situaciones sociales que pasan en el mundo y aportar al cambio a través de su música, algo que le sirvió de inspiración para componer las canciones de su nuevo álbum El Amor Que Merecemos, que estrena este viernes, 27 de mayo.

“Cuando tú tienes la oportunidad de subirte a un escenario y atacar con canciones y entretener a 10 mil o 20 mil personas es genial, es la cosa más linda del mundo. Pero antes de subirte al escenario leíste el periódico y ves lo que pasa en el país, a mí me es muy complicado que no me afecte y que no sienta que tengo, en ese momento de atención, la oportunidad de decir algo y de cambiar. Cuando lo hago siento que mi música no solamente cobra otro sentido, creo que la credibilidad que se le da al artista que hace este tipo de cosas es increíble, pero más que todo creo que la gente lo agradece. Hace falta cada vez más que haya más voces que se atrevan a hablar de cosas importantes”, aseguró la artista.

El Amor Que Merecemos es un álbum en el que Kany explora el amor propio y la importancia de reconocer su valor como persona.

“Por un lado es muy actual, es un disco con mirada de una mujer que se reconoce, reconoce sus valores, reconoce sus cualidades, reconoce lo que ya no esta dispuesta a aguantar, reconoce lo que quiere en la vida y como lo tiene todo claro, cuenta desde ahí las relaciones de todo tipo en ese camino”, aseguró Kany sobre su disco que está enriquecido con distintos ritmos latinos.

Hay tres grandes colaboraciones en el disco, pero la primera es en la canción “Justito a Tiempo” con la cantante española Rozalén.

“Esta es una historia que es un discurso para mi recurrente y necesario de la violencia de género, pero de esta violencia que es la más difícil de la que uno tiene que estar atenta y salir que es esa psicológica y emocional. Son esas microagresiones diarias que recibimos y que un tiene que tomar la decisión de decir ‘hasta aquí’”, dijo Kany sobre esta canción que describió como una cumbia relajada, pero con un mensaje muy importante.

La artista indicó que casi nunca se inspira en experiencias personales para escribir canciones, sino que utiliza las historias de amigos, familia o personas conocidas.

Este es el caso de la primera canción del álbum “Plan de Vida” que recoge la esencia del disco. Es la historia de una pareja, amigos de la cantante, que rompió todos los pronósticos de los que decían que la relación no duraría.

La canción tiene elementos folclóricos al igual que de trap ya que la cantautora quería demostrar que hoy en día “no se debe perder el folclor aun cuando hagamos cosas con un montón de modernidad”.

Esta fusión de ritmos también se aprecia en la canción “No Vuelvas”, una balada en colaboración con el artista urbano Jay Wheeler.

“Para mí Jay es alguien que tiene una voz increíble. Vengo siguiendo hace rato lo que él estaba haciendo y me daba la ilusión de ver la posibilidad de escucharlo fuera de lo que es su onda urbana. Más, porque tiene una voz muy melodiosa que se presta para esto. Siento esto muy natural para él”, explicó.

La tercera y última colaboración es con Alejandro Sanz en el tema “Muero”, una balada un poco nostálgica y la canción que va a hacer a la gente llorar en los conciertos, dijo Kany.

Está basada en la historia de una amiga que estaba enamorada pero no lo compartía con los amigos. Presenta el dolor de amar en secreto, pero que al mismo tiempo celebra la alegría de amar.

La canción “Supe Que Eras Para Mi” es de las más significativas para la cantante ya que se trata de la historia de sus padres quienes luego de más de dos años de amistad en una fiesta de pueblo su padre, en aquel momento un sacerdote, le dice a su madre “Tú sabes que tú eres para mí, ¿verdad?”.