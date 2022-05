Adamari Lopez revela cómo el sobrepeso le frenó oportunidades laborales por no lucir “estéticamente bien”

Adamari López La presentadora aprovechó los Latin American Music Awards para renovar su look.- Instagram

Adamari Lopez se propuso darle un giro a su imagen al rebajar más de 15 kilos para presumir una figura envidiable en cuestión de meses, gracias a sus arduas rutinas de entrenamiento y su alimentación balanceada.

Con su impactante transformación la presentadora de ‘Hoy Día’ ha servido de inspiración para muchas mujeres que no se han atrevido a dar el siguiente paso para una vida más saludable, demostrando que con disciplina, esfuerzo y constancia se puede lograr lo que se proponen.

Sus cambios le han servido para sentirse mejor con ella misma, fortalecer su autoestima y sobre todo ganar salud. Además, ha revelado como las oportunidades laborales han aumentado desde que luce más delgada.

Adamari Lopez muestra la discriminación que enfrentan las personas con sobrepeso

La artista reveló las limitaciones que enfrentan las personas obesas para destacar frente a las pantallas y cómo bajar de peso le ha garantizado un sinfín de proyectos e incluso comerciales.

“A veces invitan a presentar arriba del escenario a las que están más flacas, pero no necesariamente a las que tiene sobrepeso porque estéticamente no se ven mejor, las oportunidades son limitadas por más talento que tengas”, mencionó.

Asimismo, contó que aunque nadie le comentara que la falta de ofertas se debía a su peso ella lo imaginaba.

“Me veía limitada en cosas de trabajo, no porque nadie me lo dijera, sino que lo sabes, no hay las mismas oportunidades”, agregó.

Ada es considerada una de las mujeres más queridas de México por su trayectoria frente a las pantallas por más de 40 años, donde ha destacado como actriz y presentadora.

A sus 51 años, la vemos más presente en los distintos eventos y alfombras rojas donde acapara las miradas con su escultural silueta y sus looks lleno de estilo, glamour y sensualidad.

Incluso se puede apreciar una Adamari más segura de sí misma y dispuesta a lograr todo lo que se propone.