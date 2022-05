“Adamari debería sincerarse como ella”, novia de Toni Costa revela cuántas cirugías se ha hecho

Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, se ha abierto a través de sus redes, y ha revelado detalles sobre su relación con el bailarín.

La influencer se muestra muy enamorada de Toni, y le ha mostrado su apoyo ahora que se encuentra compitiendo en La Casa de los Famosos 2.

Aunque la joven ha recibido miles de críticas por estar con Toni Costa, pues la acusan de romper la relación del español con Adamari, la influencer ha comenzado a compartir fotos y videos románticos junto a Toni.

Además, no solo se ha abierto más a compartir parte de su relación con Toni, también se ha atrevido a hablar sobre su vida, e incluso, sus operaciones.

Novia de Toni Costa habla sobre sus cirugías estéticas

Cuando una persona le preguntó en sus redes por qué se había realizado tantas cirugías a su corta edad, ella respondió de manera contundente.

“La gente es ignorante”, y luego confesó todas las cirugías a las que se ha sometido, comenzando por reducir sus senos porque eran muy grandes y le ocasionaba dolor de espalda, y una liposucción.

La novia de Toni Costa habló de sus cirugías Instagram @evelynbeltranoficial

“Me reduje los senos porque tenía una 40 H y la espalda me dolía (era una necesidad). Me hice la ‘Lipo 360′”, explicó la joven de 28 años.

Y además destacó que no tiene ningún problema ni complejo para hablar de sus operaciones.

“A mí no me quita el sueño ser honesta sobre lo que me hago y siempre compartiré lo que me haga, porque jamás sabes quién se sienta como tú y no sepa a dónde ir”, aseguró Evelyn.

Además, reveló el nombre de su cirujano, y explicó que mantener esas operaciones no es sencillo, por lo que acude al gimnasio todos los días.

“Como ya lo expliqué miles de veces, el cuerpo después de una cirugía necesita sus cuidados así que me la paso en el gym muchas veces a la semana. Okey, gracias”.

Esto hizo que muchos la compararan en redes con Adamari, pues aseguran que ella no ha confesado las operaciones que se ha hecho, y las oculta, a diferencia de Evelyn que habla de ellas de forma sincera.

“Wow por primera vez admiro a esta mujer, hablar tan sinceramente de sus operaciones es de aplaudir, Adamari debería aprender”, “esto sí es de admirar, sin temor, siendo sincera”, y “Adamari aprende de ella y confiesas tus operaciones, eso no te hace menos mujer”, fueron algunas de las reacciones.