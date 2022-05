Mr. NaisGai en ruta para ganar Top Productor Musical en Premios Tu Música Urbano

El puertorriqueño Mr. NaisGai sigue de celebración por su nominación a la tercera edición de Premios Tu Música Urbano.

Mr. NaisGai logra la prestigiosa nominación de Top Productor Musical, al lado de reconocidos productores, incluyendo al destacado Tainy.

“Cada vez que estoy por las calles de Puerto Rico escucho mi música en los carros, en la playa, en restaurantes y en tiendas, y me da mucha satisfacción porque sé cuán exigente es el público y cumplir con sus expectativas ya es un premio. Me da mucha emoción estar nominado como Top Productor Musical, más que por la estatuilla, porque son los primeros premios urbanos de Puerto Rico. Pienso que era algo que debía pasar desde hace mucho tiempo y me da mucha felicidad ser reconocido aquí. Para mí, el honor y galardón más grande es que, si me llevo el premio sería, desde Puerto Rico para Puerto Rico”, subrayó Mr. NaisGai

Esta nominación a Premios Tu Música Urbano -cuya ceremonia será el jueves 23 de junio desde el Coliseo de Puerto Rico, con transmisión en directo por Telemundo- no es la primera en su ascendente carrera, porque en 2020 Mr. NaisGai compitió en el renglón Mejor Productor Musical durante la segunda edición del evento.

Mr. NaisGai comenzó este año con las nominaciones, también del Grammy, lo que sigue llenándolo de emoción a pesar de ya haber saboreado el triunfo. Fue ganador del Grammy en la categoría del Best Latin Album por “El Ultimo Tour Del Mundo” de Bad Bunny, en su caso por la producción en “Te Mudaste”.

Obtuvo, también, una nominación a la prestigiosa estatuilla en el renglón Best Latin Album por “Afrodisíaco” de Rauw Alejandro, donde participó en siete producciones y coproducciones de “Química”, “Enchule”, “Un Sueño”, “No te creo”, “Perreo Pesau”, “Algo Mágico” y “Tattoo Remix”.

Otras producciones recientes son RaiNao - Agapicidio, Leslie Grace - Un Buen Día, Duki ft. Rels B - Yin Yan, Irama - 5 Gocce.

En el EP “Trap Cake Vol. 2″ de Rauw Alejandro produjo y coprodujo cinco canciones: “Museo”, “Red Velvet”, “Wepa”, “Gracias por nada” y “Hackiao”.

Mr. NaisGai ha sido parte fundamental del éxito arrollador del “ViceVersa Tour 2022″ con Rauw Alejandro, donde ha trabajado como Dj y corista, presentándose en algunas de las Arenas más importantes de Estados Unidos y Latinoamérica, como The Forum en Los Ángeles, FTX Arena en Miami, Arena Ciudad de México y Movistar Arena en Chile.

El cotizado productor está entregado ahora mismo en el próximo álbum de Rauw Alejandro, enfocado en desarrollar el próximo sonido que se hará viral.

Mr. NaisGai ha estado fusionando su sonido con artistas de diferentes países como Corea, Holanda, Jamaica y Argentina, por mencionar algunos. Al mismo tiempo, tiene en la mira seguir aportando valor a la comunidad de productores alrededor de Latinoamérica”.

Mr. NaisGai inició su carrera profesional como productor musical en 2018, cuando firmó bajo el sello discográfico Duars Entertainment, sin embargo, ha estado evolucionando desde hace 15 años. Empezó con Rauw Alejandro a partir de 2015, desarrollando su sonido.