Teatro América de Vega Baja recibe a la actriz Noris Joffre con su nueva comedia “Felizmente Divorciada”

El alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, anunció que como parte de los ofrecimientos culturales y recreativos que ofrece el Municipio, el Teatro América, ubicado en la plaza pública, recibirá a la actriz y comediante Noris Joffre en su nuevo ‘stand up’ denominado ‘Felizmente Divorciada’, el próximo sábado, 28 de mayo de 2022 a las 8:00 p.m.

En medio de los preparativos para la presentación, Noris declaró estar feliz “por partida doble, porque vuelvo a mi Isla a trabajar. En este nuevo espectáculo voy a tocar temas concernientes al matrimonio. Sus ventajas, desventajas y sobre todo cuánto es lo que debería durar el matrimonio para que ambas partes no salgan desquiciadas de la relación. Y que conste que todo lo que voy a estar hablando es parte de mi vida y de mis vivencias. No que nadie me lo contó o me lo escribió”.

El espectáculo, solo para adultos, contará además con la participación del joven Yamil Solano, primer cantante masculino en realizar tributo a la cantante Ednita Nazario, quien estará celebrando con el público con temas de la diva ponceña.

“Y no voy a estar sola, ya que la jueza ‘Ana María Rollo’, tuvo el privilegio de divorciarme y desde entonces no me suelta ni en las esquinas. Así que ella estará de invitada especial en todas las funciones a ver a quién más puede divorciar o llevarse enrredá”, añadió la comediante.

Para boletos, los mismos se adquieren de manera digital en https://tickets.prticket.online.