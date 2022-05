Rocky The Kid dice que bacalaítos en restaurante de Julián Gil le dieron dolor de barriga

Rocky The Kid

El locutor Roque Gallart, mejor conocido como “Rocky The Kid” compartió en su programa de radio su experiencia tras visitar el restaurante ‘La Placita” de Julián Gil en Miami.

Durante la transmisión de ‘El Despelote’ el animador del espacio junto a Angelique Burgos comentaron la noticia sobre la bandera de Puerto Rico que tendrá que ser borrada en el restaurante. Tras llegar a la conclusión de que el restaurante estaría cerrando, el locutor quiso compartir su experiencia e indicó que unos bacalaítos que comió en el local le provocaron dolor de barriga.

Rocky indicó que Julián Gil está conciente de lo ocurrido ya que se lo indicó tras su vista al local.

“Ahora que lo cerraron puedo decir lo que me pasó cuando fui a comer allí, yo salí con un dolor de estómago cuando me comí unos bacalaítos, ahora puedo decir la verdad, ya cerraron”, expresó Rocky The Kid en la edición del jueves de su programa radial.

Sin embargo, el locutor echó para atrás en sus expresiones luego de un comunicado enviado por Julián Gil donde indicó que el restaurante no estaría cerrando por el momento. En la edición del viernes en la mañana del programa radial, Rocky indicó que hay otras opciones del menú que le encantaron y destacó la atención en el local.

En el día de ayer, el actor Julián Gil aclaró que La Placita en Miami seguirá abierto y estarán buscando otro lugar para colocar la bandera.

“Siempre he sido una persona de ley y orden. Se ha luchado judicialmente lo más que se pudo para que la bandera se quede. Acataremos la decisión de la Junta de Preservación Histórica de MIMO de borrar la bandera. Buscaremos un nuevo lugar donde podamos enaltecer la cultura y gastronomía puertorriqueña. Por el momento y hasta nuevo aviso seguiremos abiertos”, señaló Julián Gil, quien agradeció al Alcalde de Miami Francis Suárez y los comisionados de la ciudad que desde el día uno han apoyado la identidad puertorriqueña y la permanencia de la bandera boricua.