Toni Costa no se mide y cuenta las amenazas que recibió antes de entrar a La Casa de Los Famosos

Toni Costa no se mide y habla con sus compañeros sobre situaciones muy comprometedoras (Cortesía)

Desde el momento que algún artista accede a La Casa de Los Famosos está claro que cualquier cosa que diga o no lo expone ante los espectadores que tienen un arma poderosa para criticar o alabar, las redes sociales.

El bailarín español, Toni Costa, sabía todas las consecuencias que le podría traer entrar al reality show, desde exponer su propia vida íntima hasta afectar la de su ex pareja, la presentadora puertorriqueña, Adamari López, incluso a la primogénita de ambos, Alaïa.

Pero Costa no se mide y habla con sus compañeros sobre situaciones muy comprometedoras y si algo hay en esta era de las redes sociales es que los seguidores no perdonan y suelen ser muy crueles en sus comentarios.

Lo cierto es que Costa ha dado tela para cortar: su relación con la modelo Evelyn Beltrán, las razones de su separación con Adamari, el acercamiento de Alaïa a su nueva pareja, violando previos acuerdos con la madre de la pequeña, entre otros detalles.

Recibe amenazas ¿De quién?

En fin, el hombre ha sido la comidilla de todos los medios y de los espectadores del reality, pero lo que será difícil superar, al menos para los seguidores, es la confesión que hizo Costa sobre las amenazas que recibió antes de entrar al programa.

Visiblemente afectado e impresionado aun, Toni Costa le contó a sus compañeros los detalles de lo que le desearon y dijeron.

“Con el público de ella (Adamari López) no es fácil. Yo he recibido amenazas de ‘el día que estés nominado o si llegas a la final, te vamos a sacar y tú no vas a ganar”, describió sin todavía entenderlo.

El bailarín considera que atacarlo de esa manera es exponer también a su pequeña hija y por eso no entiende por qué tanto ensañamiento en su contra.

“No están pensando en mi hija, que es también su hija. Si a papá le va bien, a la hija le va bien”, prosiguió en su conversación.

Los seguidores no perdonan

Hay que darle tiempo al tiempo, pero Costa sigue en el ojo del huracán y referirse a seguidores de su ex pareja, quien es muy querida en Latinoamérica, seguramente traerá sus consecuencias.

Sin embargo, el coreógrafo de 38 años de edad tuvo un gesto con Adamari López, la felicitó por su cumpleaños, lo que podría suavizar un poco su situación.

“Quiero aprovechar para felicitar a la mamá de mi hija que hoy también cumple años. Felicidades”, dijo Toni.

Lo que ocurre en La Casa de Los Famosos pica y se extiende y los próximos capítulos prometen…