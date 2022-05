‘Stranger Things’ presenta su cuarta temporada, la “más grande, oscura y madura”

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El próximo viernes 27 de mayo ‘Stranger Things’ regresa a Netflix con el estreno de la primera parte de su cuarta temporada. Unos nuevos capítulos que según adelantan dos de sus protagonistas, Natalia Dyer y Charlie Heaton, ofrecerán a los millones de seguidores de uno de los títulos estrella de la plataforma de streaming una aventura «más madura, oscura y aterradora».

«Esta es la temporada más oscura, la que da más miedo. Ya desde la primera lectura de guión vimos que era realmente intensa», han adelantado Dyer y Heaton, que retoman sus papeles como Nancy Wheeler y Jonathan Byers, durante una rueda de prensa celebrada este jueves en Madrid en la que aseguran que, al igual que los fans de la serie, que arrancó en 2016, la propia Stranger Things también ha madurado, evolucionando tanto en las tramas armadas por sus creadores, los hermanos Duffer, como en sus personajes.

«La cuarta es temporada más grande. Todos hemos crecido, nosotros hemos crecido, los fans han crecido… y la historia también. Si las otras temporadas se parecían a películas como ‘Los Goonies’, esta es más como ‘Pesadilla en Elm Street'», afirma Heaton que destaca que esta misma evolución, de una saga que crece y madura a la par que lo hacen sus actores y sus fans, es un proceso similar a que se vivió hace años con las películas de ‘Harry Potter’.

Una temporada más madura y de mayor escala que cuenta además «con muchas tramas que se desarrollan al mismo tiempo» y en la que «por primera vez los personajes salen de Hawkins», el pueblo que alberga las aventuras sobrenaturales del grupo de jóvenes protagonistas durante las tres primeras entregas.

«Estamos llegando al por qué de todo, y eso lo hace mucho más interesante», adelanta Heaton que aplaude cómo esta evolución se ha realizado manteniendo intacto «el espíritu y la esencia» de la serie. «Los hermanos Duffer son unos guionistas fantásticos que consiguen llegar a unos lugares increíbles. Nos encanta la historia y nos encantan los personajes», apostilla Dyer que destaca que ‘Stranger Things’ es una serie con personajes femeninos «fuertes y bien definidos».

UN RODAJE MARCADO POR LA PANDEMIA

Ambos intérpretes también recuerdan las complicaciones del rodaje, que tuvo que detenerse por la pandemia, lo que ha motivado una temporada que ha tardado más en llegar, pero que también lo hace con más capítulos y más largos que preparan el terreno para la ya confirmada quinta y última temporada. «Es el principio del fin. No me puedo imaginar cómo me voy a sentir cuando rodemos la siguiente temporada y sepa que todo esto se acaba. Ha sido un gran reto, pero muy gratificante», afirma Heaton.

«Es difícil hablar del rodaje de esta temporada sin mencionar la pandemia. Empezamos a filmar, tuvimos que parar y luego volvimos con muchos protocolos de seguridad que retrasaban todo», recordó la actriz que destacó la gran oportunidad que supuso para ella compartir escenas con un mito del cine del terror como Robert Englund, el protagonista de ‘Pesadilla en Elm Street’.

«Fue increíble trabajar con él, tiene una energía encantadora, le pone mucho corazón y sabiduría a todo lo que hace. Sin hacer muchos ‘spoilers’, tiene un monólogo en un momento dado, una escena donde la narración se detiene (…) fue como una ‘masterclass'», recuerda con entusiasmo Dyer. «Esta temporada rinde homenaje a todos esos clásicos del cine de terror y tener a uno de los protagonistas de estos clásicos fue muy especial», sentencia.

«Han pasado seis meses desde la batalla en el centro comercial Starcourt, que trajo terror y destrucción a Hawkins. Luchando contra las secuelas, nuestro grupo de amigos está separado por primera vez y tiene que afrontar las complejidades del instituto, lo que no les pone las cosas nada fáciles. En este momento, el más vulnerable de todos, surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural que representa un nuevo y horrible misterio que, si consiguen resolver, podría poner fin a los horrores del Upside Down», reza la sinopsis oficial de los nuevos episodios.

La primera parte de la temporada 4 de ‘Stranger Things’ llegará a Netflix el próximo 27 de mayo mientras que la segunda parte verá la luz en el servicio de streaming el próximo 1 de julio.