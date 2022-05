Hija de Daddy Yankee furiosa por críticas en su contra

La hija de Daddy Yankee, Jesaaelys Marie, dejó saber su molestia con sus segudores en las redes sociales luego de que la cuestionaran por haberse realizado un tratamiento estético a sus 26 años.

Es que el llamado de emergencia que le hicieron sus fans, tras conocer en una de sus publicaciones de Instagram que se había inyectado bótox en su rostro, no le pareció para nada bien a la joven, cuyos seguidores superan al millón 200 mil personas.

Yo hago lo que quiera con mi cuerpo y con mi cara. Uno sabe hasta dónde llegar y si no supiera hasta dónde llegar, es problema mío. — Jesaaelys Marie

La molestia de Jesaaelys llegó porque gran parte de las críticas que recibió de parte de sus fans fue porque ellos consideraban que la hija del artista era demasiado joven para realizarse un tratamiento estético que busca eliminar las líneas de expresión.

La molestia de la hija de Daddy Yankee

“Dejen de estar diciendo que estoy muy joven para eso. Si ustedes supieran que los profesionales dicen que cuanto más joven te inyectes bótox, mejor”, se defendió la influencer en una de sus historias de la red social.

En ella, argumentó su molestia en que dicho tratamiento estético “obviamente” no es aconsejable realizarlo en adolescentes “con 16 ni con 18″ años.

“Obviamente no te vas a inyectar con 16 ni con 18. Yo voy para 26 años ya, no soy una nena. Me salen líneas y hay líneas que no me gustan”, señaló la menor de las hijas del cantante puertorriqueño de 45 años.

“Tienen que dejar a la personas que hagan lo que les dé la gana. Y más si es un trabajo y ustedes no lo están pagando”, insistió Jesaaelys, quien pidió a sus seguidores ser más “tolerantes” y respetuosos con las “decisiones de los demás”.

“Tienen que dejar el ‘que estás muy joven’. Yo hago lo que quiera con mi cuerpo y con mi cara. Uno sabe hasta dónde llegar y si no supiera hasta dónde llegar, es problema mío. Tenemos que dejar de decir ‘no hagas esto’. Yo no pedí tu opinión”, finalizó.