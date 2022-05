Eugenio Derbez rinde tributo a los inmigrantes en “The Valet”

En la comedia The Valet que estrena mañana en Hulu, el actor Eugenio Derbez interpreta a Antonio, un hombre que trabaja en un valet parking y se ve obligado a hacerse pasar por la pareja de una famosa actriz de Hollywood, interpretada por la actriz australiana Samara Weaving, para encubrir la relación de la joven con un hombre casado.

La cinta, que utiliza esta premisa para presentar una realidad que vive el inmigrante latino, también caricaturiza el trato del anglosajón hacia el inmigrante para resaltar el discrimen que todavía en el 2022 se vive en las grandes ciudades de Estados Unidos. El artista conversó con Metro sobre los cambios que sufrió el guion en el camino hacia la pantalla.

“Siento que la estrella de cualquier película siempre va a ser el guion. Es por eso que desde que empezamos a escribir la película fue hace siete años y medio, la pulimos porque queríamos reflejar cómo es realmente Estados Unidos. Y cuando empezamos a escribirla Barack Obama estaba en el poder. Luego entró Trump y decidimos cambiar el guion porque sentimos que era otro país totalmente diferente”, reveló el artista sobre la cinta, que es una reposición de una cinta francesa del 2006.

La divertida comedia también destaca la importancia de las dinámicas familiares típicas de los latinos, y el arraigo a la cultura; amor que también compartimos con hermanos de otros países como la inmensa comunidad asiática que también sufre las vejaciones de ser invisible en la nación americana y que igualmente destaca la cinta. “un país en donde los latinos no estaban siendo vistos y quisimos hablar de eso, de cómo de repente para algunos americanos somos invisibles. O sea, si están muy felices de que haya comida en los restaurantes, que estén los valet parking, que estén los janitors (conserjes), pero a la vez no nos quieren, no nos ven. No saben ni cómo se llama el janitor del edificio en el que vives”, denunció el artista sobre la marginación que en tiempos modernos todavía se vive, y que la cinta presenta junto al tema de la gentrificación que amenaza con desplazarlos.

Derbez, que continua de celebración luego de que la maravillosa CODA, cinta donde interpreta un importante personaje, recibiera el Oscar como Mejor Película en la última ceremonia, no solo protagoniza The Valet, sino que produce y contribuye grandemente en el desarrollo del guion. “Yo quería darles visibilidad a los latinos y es por eso que me senté junto con los escritores a desarrollar el libreto”, puntualizó el actor, cuya prolífera y exitosa carrera en México y Latinoamérica, lo ha llevado a Hollywood donde se ha destacado en cintas como Instructions Not Included, Overboard, MIracles From Heaven, Dora & The Lost City Of Gold. “Y luego quiero que sepas que todas las partes en español las escribí yo, el carácter de la mamá, por ejemplo, eso se lo imprimí yo. Los chistes en español, casi todo es de mi autoría, entonces estoy muy metido en el proceso de la escritura”, manifestó.

El actor también expresó su admiración por artistas puertorriqueños que participan en el filme, como el talentoso Amaury Nolasco quien interpreta al cuñado de Antonio, impartiéndole sabor boricua al filme, y el intérprete de música urbana Lunay, quien se estrena como actor, en una breve secuencia donde comparte con el protagonista y hasta le canta unas líneas.

“Los amo porque son muy simpáticos y talentosos. Amo a la gente de Puerto Rico. Y Lunay, me encantó trabajar con él. La verdad es que tengo una escena muy pequeña con él, pero muy divertida y muy agradecido de que hayan aceptado trabajar conmigo”, expresó el actor, cuyo maquillista que se encontraba junto a él al momento de la entrevista, es puertorriqueño. “Mi intención era darle diversidad a la película, que se sintiera lo que realmente es Estados Unidos, porque vas a cualquier valet parking de California y hay un mexicano, un puertorriqueño, un colombiano, un ecuatoriano. Eso es Estados Unidos y es lo que queríamos reflejar en la película”, concluyó Debrez.

Mira el tráiler: