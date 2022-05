Tommy Torres estrena su nuevo sencillo “Poco a Poco”

Tommy Torres, el cantautor y productor ganador de múltiples premios, incluyendo el GRAMMY® y varios Latin GRAMMY®, estrena hoy su nuevo sencillo “Poco a Poco” de la mano de la cantautora de descendencia alemana y serbia, Claire Delić. “Poco a Poco” ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

“Poco a Poco” es una canción donde Tommy quiso explorar con el sonido del Soul y el R&B haciendo una majestuosa fusión con el pop; un movimiento musical que ha caracterizado su carrera musical. Por su parte Claire, con su potente voz le añade romance y sensualidad al tema. Esta pieza musical también cuenta con un video que fue grabado en Bogotá, Colombia por el director Santiago Diaz-Vence.

“Siempre he sido muy fan de la música Soul/R&B, pero hasta el momento no había encontrado una entrada que se sintiera natural para mí, un rockero empedernido. Cuando escuché a Claire Delic me hice fan de inmediato y le pedí que colaboráramos. Su voz y sus inflexiones vocales me ayudaron a encontrar esa conexión que buscaba. En ‘Poco a Poco’ nos inspiramos en el caribe (Bob Marley) y en la sensualidad del soul/R&B norteamericano. Un camino nuevo y refrescante para mí, unas melodías más pop para Claire Delic. Es una canción que me llena el alma. Una llama intensa, pero a la vez dulce que calienta, pero no quema.” expresa Tommy Torres.

A la par con el lanzamiento de “Poco a Poco”, el artista se encuentra inmerso en los ensayos para lo que será su concierto “El Playlist de Anoche LIVE” a presentarse este próximo fin de semana nuevamente en El Coliseo De Puerto Rico con tres funciones vendidas.

“Poco a Poco” se encuentra en todas las plataformas digitales.