Regresa fuerte el rock de los ‘80 y ‘90 con la reunión de las bandas Firehouse y Winger

Dos de las bandas más populares del llamado glam metal de los años ‘80 y tempranos ‘90, Firehouse y Winger, reúnen lo mejor de sus repertorios para un único concierto que promete una inigualable dosis de energía y nostalgia musical.

Cada una de las agrupaciones con sus formaciones de músicos originales, en su mayoría, llegará el sábado, 8 de octubre, al moderno escenario del Coca-Cola Music Hall en el Distrito TMobile para reencontrarse con la fanaticada que les sigue por casi cuatro décadas. Los boletos estarán a la venta desde el 18 de mayo a través de Ticketera. El evento es una producción de Osvaldo Rocafort para Lana Productions.

Liderada por el vocalista C.J. Snare y el guitarrista Bill Leverty, Firehouse entró a la escena del heavy metal en Estados Unidos al final de los años ‘80 y para el 1991 cargó con el American Music Award al Mejor Nuevo Artista Heavy Metal / Hard Rock. Para el mismo año la publicación Bridal Magazine seleccionó el tema “Love of a Lifetime” como el favorito de las bodas.

Firehouse, con más de siete millones de discos vendidos a nivel mundial, colocó múltiples éxitos en las listas de preferencias, entre estos, “Don’t Treat Me Bad”, “I Live My Life For You”, “Reach For The Sky”, “When I Look (into your eyes)” y “All She Wrote”.

El bajista Allen McKenzie y el baterista Michael Foster completan la composición de la banda, que actualmente lleva una gira por distintas ciudades de Estados Unidos.

Winger, por su parte, retoma la rabia del rock pesado con el que marcó su propio estilo desde su debut en 1987, siendo el álbum “Better Days Colin” su pieza más emblemática. La producción llegó a ocupar una posición en la famosa lista de los Billboard Top 100 album.

Clásicos del heavy metal como “Queen Babylon”, “Rat Race”, “The Tin Soldier”, “Ever Wonder”, “Seventeen” y “Headed For A Heartbreak”, serán parte de este esperado regreso, que se anticipa se elevará a un nivel de calidad, en sonido y proyección escénica, como si el tiempo no hubiera pasado.

Desde la tarima estarán sus músicos de siempre, Kip Winger en la voz y bajo, Reb Beach en la guitarra, Rod Morgenstein en la batería y John Roth en la guitarra.

Para más detalles sobre esta doble cita, acceda a las redes sociales de Lana Productions y Ticketera.