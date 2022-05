Reaparece el estilista Samy tras sobrevivir a siete derrames cerebrales

El conocido estilista Samy Suárez contó su experiencia en entrevista con “Despierta América” (Univision) luego de sobrevivir a siete derrames cerebrales.

“Me dieron siete strokes y eso no es fácil... que a una persona le den siete strokes y siga andando. A mí se me fue hasta la voz y me tuvieron que enseñar hablar. Las manos... otra vez. La mitad del cuerpo se me fue. Gracias a Dios estoy aquí para todos ustedes”, dijo el también conocido como “el estilista de la estrellas”.

Luego del dicho padecimiento de salud, Samy contó que valora la vida mucho más que antes. “Cada momento para mí es especial y no sabes que regresar a ver a todos ustedes”.

En la entrevista, el profesional de la belleza dijo, además, que es un milagro de vida.

También recordó varios momentos especiales que vivió en el dicho espacio televisivo, donde transformó a muchas personas y cambió vidas.