“La Chilindrina” está lista para volver a enamorarse a sus 72 años

Sus 72 años de vida no son impedimento para que María Antonieta de las Nieves, conocida como “La Chilindrina” revelara que está preparada para volver a enamorarse y hacer pareja con alguien que comparta sus mismos gustos y quiera viajar junto a ella y “andar de vagos”.

Tiene 3 años desde que enviudó del locutor Gabriel Fernández con quien estuvo casada por más de 48 años, asegura que lo extraña mucho y que nunca pensó que él se iría al cielo primero que ella, “decía que de suceder luego, luego me iría yo tras él”.

Para una entrevista en TVyNovelas “La Chilindrina” también habló de lo que vivió casi un año luego de la muerte de su esposo, " no quería hablar con nadie ni ver la televisión. No sabía si el aparato estaba prendido, apagado o si cambiaba de canal, únicamente tenía la vista fija al frente”, aseguró .

María Antonieta de las Nieves y su esposo Gabriel Foto: @lachilindrina_oficial

Sobre la posibilidad de rehacer su vida con otra persona, incluso enamorarse, María Antonieta no lo descarta aunque dejó muy claro que le gustaría que fuese “soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años. Yo tengo 72 pero no me siento ni me veo de esa edad”.

Entre risas comenta que está muy “nueva”, pues desde que tiene seis años se ha dedicado a trabajar y cuidar de su familia, “tuve algunos noviecillos , pero esposo solo uno que me salió muy bueno”, aseguro la actriz.

María Antonieta de las Nieves a sus 72 años de edad Foto: lachilindrina_oficial

La comediante mexicana , sigue permaneciendo en el recuerdo de varias generaciones en América Latina, está segura que la soledad no es buena, agradece a sus hijos Verónica y Gabriel por estar pendiente de ella y sus cosas pero dejó claro que no ha permitido que se aparten de sus familias por cuidar de ella, “cada uno tiene sus hijos y deben hacer camino”, expresó.

“La Chilindrina” no cree que vuelva a casarse porque es algo “difícil y drástico”, sin embargo cree que “el matrimonio es una cosa bonita, que se puede compaginar y que mientras los dos sean condescendientes con la pareja puede llegar a funcionar.

Vale recordar que el personaje de La Chilindrina forma parte del del Libro Guinness de los récords mundiales “por la carrera más larga como actriz interpretando un mismo papel infantil” durante 48 años y 261 días.