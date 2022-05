Gloria Estefan y Diego Boneta actúan juntos en esta comedia romántica

Si necesitabas una nueva comedia romántica en tu vida, tan solo tendrás que esperar hasta el 16 de junio cuando se estrene “El padre de la novia”, la nueva apuesta de HBO Max. Se trata de una versión modernizada del clásico “The Father of The Bride”, estrenado en 1950 y que contó con una versión en 1991.

Mientras que las versiones anteriores estuvieron protagonizadas por Spencer Tracy y Elizabeth Taylor, Diane Keaton y Steve Martin, respectivamente, ahora esta cinta de 2022 está protagonizada por Adria Arjona y Diego Boneta, junto con Gloria Estefan y Andy García.

La nueva comedia romántica que llegará a HBO Max

La película, dirigida por Gary Alazraki, se enfoca en cómo reacciona un padre cuando se entera que su hija ha conocido a un chico y que planea casarse. Entonces, este padre emprende la aventura de hacer lo que sea para impedir la boda y conservar a su hija en casa, bajo su protección.

En esta versión de la película, se trata de una familia latina que vive en Estados Unidos, lo que le da un tinte de actualidad a la historia.

“En nuestro caso, es un enfoque totalmente diferente. Las familias son diferentes. En realidad, son las dos familias las que se involucran más. [También está esta] familia de la Ciudad de México, por lo que es una convergencia de esas dos culturas y cómo se tratan entre sí”, comentó Andy García en una entrevista para ET Canadá citada por Screenrant.

Llegará el 16 de junio a HBO Max (Agencias)

Sobre Gloria Estefan habló maravillas: “Ella es la dama más extraordinaria. Es una artista extraordinaria, ya sabes, hecha a sí misma. A ella y a Emilio [Estefan], los admiro tremendamente. Han sido amigos durante mucho tiempo y diría que son los mejores amigos. Ellos nunca vacilan. Nunca pierden el ritmo”.

Diego Boneta también habló sobre esta cinta en la que comparte con grandes actores: “La premisa es que un cubanoamericano se case con una familia mexicana (...) Y me encanta porque la elección obvia hubiera sido cubano-estadounidense se casa con una familia estadounidense. Y es la primera película que se me ocurre para el público del mercado general donde habla sobre las diferencias y similitudes dentro del mundo latino”, dijo para ET Online.

Andy García y Gloria Estefan hacen bonita pareja en la película (Agencias)

Por su lado, Gloria Estefan está encantada con este proyecto porque le permite mostrar la calidez de las familias latinas y todo el apoyo que siempre se extienden mutuamente.

“La comedia está muy, muy bien escrita y creo que también tiene un mensaje muy hermoso. El novio es mexicano y su familia es mexicana, y está el lado cubano de la novia”, comentó también para ET Online. Enfatizó en que espera que esta cinta se convierta en una celebración de todas las culturas para derribar estereotipos.

