Christian Chávez envía mensaje por el ‘Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia’

Christian Chávez, ex integrante de RBD, a través de su cuenta en Instagram un poderoso mensaje en honor al ‘Día internacional en contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia’.

“Hoy 17 de mayo se celebra El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, existe para denunciar la discriminación de la cual somos objeto las personas con preferencias sexuales diferentes a las convencionales, a mí por miedo al rechazo y por las burlas que llegaría a recibir, viví la vida que los otros querían ver en mí y no la mía, fue triste y autodestructivo”, escribió en un post en referencia a las personas que de alguna manera l han discriminado, recordemos que en el año 2007, cuando el ex ‘Rebelde’ anunció su homosexualidad, el cantante y actor ha tenido que lidiar con diferentes insulto referentes a su sexualidad, pero siempre ha sabido defenderse a través de mensajes poderosos que coloca en sus redes sociales.

Junto con el escrito se puede apreciar una fotografía donde se ve a él en su personalidad masculina y su personalidad femenina con un fondo purpura y mariposas naranjas, agregando además un mensaje adicional en el que dice “hoy abrazo completamente mi lado femenino con orgullo. ‘Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos’”.

Hace un poco menos de una semana, el actor de ‘La suerte de Loli’, también había realizado una publicación en la que decía, “¿Por qué no? ¿Tú qué no te atreves a ponerte o a decir, por temor a lo que piensen los demás?”, comentario que tuvo apoyo de parte de los fans, en el cual uno de los usuarios, comentó que “Nada porque creo que es más auténtico ser tú y si le gusta a los demás bien y si no, ellos no son para ti. Always be you (Siempre sé tú)” respondiendo a la pregunta del cantante.