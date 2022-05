Arremeten contra los hijos de César Bono tras revelarse que su padre aún los mantiene

El pasado mes de marzo, César Bono fue operado de emergencia tras darse a conocer una perforación que tenía en el duodeno –la primera parte del intestino delgado-. Sin embargo, no fue la única complicación que superó el actor, pues en medio de ese delicado problema de salud sufrió una hemorragia producto de una úlcera.

Sin embargo, tras casi dos meses de recuperación el intérprete mexicano expresó estar listo para volver a la actuación, pero el motivo que dio generó gran controversia. Aunque parte de sus ganas de regresar a los sets de rodaje es por su gran pasión, el actor manifestó durante una entrevista en “Sale el Sol” que sus hijos y su exesposa dependen de él económicamente.

Los fanáticos de César Bono arremetieron contra Leonardo- uno de sus hijos- a quien lo catalogaron de mantenido a través de sus redes sociales.

¿Qué dijo el hijo de César Bono?

Ante el gran escándalo que se generó, el también actor se defendió en una transmisión del programa “Sale el Sol”.

“Pedí este espacio para limpiar mi nombre porque, por los comentarios que hubo en este programa la semana pasada, yo recibí mensajes de odio en mis redes sociales y que, gracias a Dios, es la primera vez que me pasa, porque hay gente que me sigue, que le importa conocerme y ver quién soy (...) Me sorprendió mucho que me pasar y sí se siente bien feo que sí me ha costado trabajo”, manifestó Leonardo.

Durante la entrevista el joven de 27 años mencionó lo mucho que ha trabajado para hacerse de una carrera artística a pesar de ser hijo de uno de los actores más relevantes de las escena mexicana.

“Yo podría quedarme callado, pero como te dije, me ha costado un friego. De lo que se habla de mí ahorita en un programa tan importante es de algo que ni saben, ¿por qué no se molestan en conocerme?”, cuestionó.

Por su parte, el hijo de César Bono aseguró que las personas en vez de alegrarse por el hecho que su padre se salvó de una delicada operación y que quiere seguir trabajando, buscan la forma de humillar a sus hijos.

