Will Smith podría ser reemplazado por este actor en la secuela de Aladdín

El pasado domingo 27 de marzo, se llevó a cabo la 94ª edición de los Premios de la Academia desde el Dolby Theatre en Hollywood, durante en uno de los segmentos, el comediante Chris Rock, aprovechó y realizó varios chistes, pero hubo uno en especial, que dejo al público y a todos los televidentes boquiabiertos.

Y es que, el comediante bromeó con la alopecia que sufre Jada Pinkett Smith, actual esposa de Will Smith, y la comparó con G.I. Jane, el personaje femenino de G.I. Joe, por lo cual, Smith subió al escenario y le propinó una bofetada, para posteriormente regresar a su lugar y gritar “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu p*ta boca”.

Tras este incidente, se dividieron opiniones sobre si el comportamiento del actor había sido el correcto y como consecuencia, varias semanas después se reveló que Netflix y Sony pausaron los proyectos que tienen con el actor e incluso se compartió que Smith no podrá asistir a la ceremonia de los Premios Óscar por 10 años.

Will Smith podría ser reemplazado por este actor en el secuela de Aladdín

Pero al parecer, eso no es todo, ya que, Will Smith podría haber perdido otro grande proyecto y sería la secuela de Aladdín protagonizada por Naomi Scott y Mena Massoud, estrenada en 2019 e incluso. Además, se reveló que Disney ya tendría a su reemplazo.

Y sería el actor, empresario y luchador de 50 años de edad, Dwayne Douglas Johnson mejor conocido como ‘La Roca’, quien le daría vida al Genio de la lámpara maravillosa en la segunda parte de Aladdin.

Will Smith sería reemplazado por este actor de Rápidos y Furiosos en Aladdín 2. / Foto: Getty Images

Cabe recalcar, que aún son rumores y de acuerdo con varios informes, Disney habría contactado a Dwayne ‘La Roca’ Johnson, pero el papel que interpretaría aún no ha sido revelado. Por otro lado, Disney no se ha pronunciado al respecto tras el escándalo de Will Smith.