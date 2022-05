Toni Costa defiende a Adamari López de los comentarios de Niurka por esta poderosa razón

Niurka Marcos causó polémica en el reality “La Casa de los Famosos”, luego de atacar a Adamari López por su físico frente a su expareja, Toni Costa. Sin embargo, el bailarín salió a defenderla por una poderosa razón.

El famoso de origen español no tardó en expresarle a la cubana su molestia, pues esos comentarios que hizo hacía no los permitiría debido a que se trata de la madre de su hija Alaïa y es su deber defenderla, sobre todo si la pequeña llega a ver el show.

Sin embargo, previamente, Toni al escuchar el ataque hacía Adamari solo se río, debido a que aparentemente la puertorriqueña no lo defendió de aquellos que lo consideran gay y después la vedette arremetiera contra ella al opinar sobre su físico.

Los seguidores esperaban que el coreógrafo saliera a la defensiva de su exmujer, pero no lo hizo y, aunque la expareja de Juan Osorio después reconociera que Adamari cambió y ahora luce “espectacular”, sus declaraciones provocaron indignación entre los fanáticos.

Ambos artistas tuvieron una discusión en La casa de los famosos (Captura)

Toni Costa defiende a Adamari López de los comentarios de Niurka

En una primera instancia, Toni aseguró que no quizo defender a Adamari para evitar una discusión con Niurka, pero más tarde sí lo hizo y expresó:

“Está bien y me encanta que lo hayas hecho porque habla del corazonzote tan grande que tienes. Y no solamente habla del corazón, habla del gran papá que tiene tu hija y habla de cómo marcas la diferencia entre tú y Adamari. Cómo tú la defiendes y cómo ella no te defendió cuando tú lo necesitaste, pero ¿verdad que no te importa?”

Niurka por su parte le aseguró que solo lo hacía con la intención de que “la gente se ría” y añadió que él hace lo correcto, ya que no es importante si Adamari lo defiende o no de los rumores que circulan en el medio del espectáculo.

Y tras una larga charla, el asuntó subió de intensidad y ambos famosos se sinceraron y Niurka le pidió perdón por sus comentarios, mientras que Costa dijo: “no te tengo que perdonar nada”.

Pero “la mujer escándalo” recalcó que sí y Toni le respondió que “no, porque ya esto, lo que veo en tus ojos y cómo estás, es más que suficiente”.

Más tarde Niurka quiso volver a acercarse a él para realizar más comentarios sobre este percance y el español le recalcó que delante de él no lo hiciera por temor a que su hija viera el programa y dijera: “qué clase de papá tengo que no ha defendido a mi mamá”.