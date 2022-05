“Los creadores del video son mis hijos”: Shakira sobre ‘Te felicito’

Recientemente la colombiana Shakira sorprendió al ser una de las invitadas al importante show televisivo estadounidense ‘The Tonight Show’ con el presentador Jimmy Fallon, allí contó algunos detalles de su vida, como por ejemplo que sufrió de bullying en su infancia e incluso cómo surgió la idea para el video de su más reciente éxito internacional ‘Te Felicito’.

De hecho, fue allí mismo donde comentó que ella no había sido la mente maestra detrás del videoclip, sino que para la sorpresa de muchos, fueron Milán y Sasha, hijos de la intérprete, quienes tomaron la vocería y crearon el video.

“Los creadores del video son mis hijos, a ellos se les ocurrió la idea. No tenía ni idea qué hacer, cuando estoy a punto de producir un video es como un lienzo en blanco y tengo que sentarme y pensar lo que voy a hacer y no tenía ni idea de lo que quería hacer, así que les pedí a mis hijos que escucharan la canción, cerraran los ojos y a mi pequeño Sasha se le ocurrió la ideal del robot. Él dijo ‘mami, te imagino bailando con un robot y a Milan se le ocurrió el fuego verde y me encantaron esas dos ideas y los llevé a un director y eso fue todo”, comentó la cantante.

Tras las confesiones hechas por Shakira en el programa, fue el mismo presentador quien le preguntó si quería que ellos se dedicaran de lleno a la música o si le gustaría que entraran a la industria, ante este cuestionamiento aseguró que lo único que busca es que sean felices.

“Pero me gustaría que tuviera música en sus vidas porque la música les da mucho es un buen compañero y es un buen refugio, siempre está ahí para ti. Están aprendiendo piano y batería”, puntualizó.

Vea aquí la intervención de Shakira en ‘The Tonight Show’