La razón por la que Amber Heard dice no haber donado el dinero prometido de su divorcio a la caridad

Amber Heard continúa su declaración bajo la interrogación del equipo legal de Johnny Depp, esta vez dando su razón por la que no ha terminado de donar todo el dinero que prometió al Children Hospital Foundation, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras asociaciones benéficas.

Hace más de cinco años, Heard prometió que donaría todo el dinero obtenido de su acuerdo de divorcio con Depp a organizaciones benéficas. Sin embargo, durante el juicio que tiene la ex pareja desde abril, testigos revelaron que aún no han recibido la suma de 3,5 millones de dólares y en esta oportunidad, durante la contra-interrogación de los abogados de Depp, Heard admitió y explicó porque.

Heard admite que no donó el dinero del acuerdo de divorcio a la caridad

Ante las preguntas de la abogada de Depp, Camille Vazquez, Heard admitió que el motivo de no haber realizado dicha donación es porque Johnny Depp la demandó y esto le impidió cumplir su promesa de donar la totalidad de su acuerdo de divorcio: “Johnny me demandó por 50 millones millones en marzo de 2019. Tengo toda la intención de cumplir con todas mis promesas. Me encantaría que dejara de demandarme para poder hacerlo”, señaló la actriz.

Pese a la admisión de Heard, como ha sido recurrente durante sus testimonios, la actriz de Aquaman se contradice a tal punto de que varios internautas y expertos señalan que estaría cometiendo perjurio, pues ella habría admitido, incluso bajo juramento en el juicio de difamación de Depp de 2020 en el Reino Unido, que había donado la cantidad prometida a organizaciones benéficas, además en varias entrevistas también lo reiteró: “Se donaron siete millones de dólares en total: lo dividí entre la ACLU y el Children’s Hospital of Los Angeles. No quería nada”, señaló en 2018 en el programa de televisión holandés RTL Late Night.