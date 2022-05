“Kike” Cruz se queda en “Lo sé todo”

El comunicador, analista político, estratega de negocios y presentador multimedios, Enrique “Kike” Cruz renovó su acuerdo de informar a través de Lo Sé Todo (LST). Cruz, quien se integró al programa en el 2020, es una pieza clave en el espacio que se transmite de lunes a viernes por Wapa Televisión, ya que se ha enfocado en hacer denuncias a las que se le encuentran soluciones en corto tiempo.

“Esta nueva etapa en mi vida es producto del trabajo que me ha distinguido a lo largo de los años, así como de la confianza tanto de la producción como de los mis compañeros de LST. Siempre me he caracterizado por la verticalidad en lo que comunico, por mi enfoque al analizar y presentar soluciones, y por ser agradecido. Por eso, hoy le doy las gracias a nuestro equipo y a la audiencia que nos sigue por darnos la oportunidad para continuar desarrollando nuevas oportunidades a través de las distintas plataformas. Cuenten con que seguiré denunciando lo que está mal y destacando lo que está bien”, dijo Cruz.

Además de Lo Sé Todo, Kike Cruz comparte su análisis a través de varios medios de comunicación como columnista en uno de los diarios principales del país, así como mantenedor de su programa de radio en la onda AM. Su amplio conocimiento y experiencia en temas políticos y sociales le da el peritaje de expresarse en temas de actualidad y hablarlo de manera directa para toda su audiencia.

“Kike es uno de esos recursos 360 que conoce de todo tipo de temas, tiene contactos confiables y, a la vez, goza de reputación en los medios de comunicación y los seguidores. Es una persona sensible ante los temas que le impactan y, al mismo tiempo, es implacable con asuntos que se rigen por la injusticia. Renovar este acuerdo con él reafirma nuestro compromiso con la gente, pues las denuncias que hace en el programa conllevan un seguimiento constante hasta resolverlas o agilizar los procesos para beneficio del pueblo o de casos que lo ameritan”, expresó Niria Ruiz, productora ejecutiva de LST.

En este 2022, Lo Sé Todo se ha destacado como un espacio donde se presentan problemas que afectan a la ciudadanía y se les da seguimiento hasta encontrar soluciones. Recientemente, por ejemplo, presentó las condiciones laborales y salariales que tienen los miembros del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales. A raíz de esa denuncia, la Lcda. Anaís Rodríguez, secretaria interna, se comprometió en darles equipo apropiado, como chalecos antibalas, uniformes y porta armas para ejercer su labor.

De igual manera, en el programa recibieron al exdirector del FBI en Puerto Rico, Carlos Cases, para ofrecer detalles específicos de cómo se esclareció el reconocido caso de asesinato por encargo del empresario canadiense Adam Anhang, en el que se acusó a su esposa Aurea Vázquez. En cuanto a los temas políticos, LST no se detendrá en presentar información de los recientes casos de corrupción en Puerto Rico.

LST se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Wapa Televisión y, además de Kike Cruz, su equipo integra a Yulianna Vargas, Eliezer Ramos, Brenda Rivera, Pedro Juan Figueroa, Gredmarie Colón y Fernan Vélez “El Nalgorazzi”. Para tener acceso al contenido exclusivo del programa, accede https://www.wapa.tv/programas/losetodo, así como el canal de @LoSeTodoTV en youtube y en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter.