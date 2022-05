Impera el virtuosismo en la oferta de Pro Arte Musical

Pro Arte Musical (David F Gasser PPA 008244170 Plus 01-AA-861)

Pro Arte Musical, la organización cultural sin fines de lucro más antigua de Puerto Rico, de cara al cierre de su Temporada 2021-2022 en el marco festivo de su nonagésimo aniversario, presenta en concierto debut a la cantautora y multiinstrumentista cubana Yusa. Este añorado encuentro tendrá lugar el domingo, 5 de junio de 2022, en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce a partir de las 6:00 p.m. La renombrada intérprete fue la primera egresada del Conservatorio de Música Amadeo Roldán de La Habana en obtener simultáneamente tres certificaciones: guitarra clásica, tres cubano y pedagogía. Con gran reconocimiento internacional y múltiples premiaciones, la también cantante asegura una presentación excepcional y muy arraigada a su estilo único que enlaza las sonoridades del son, el feeling, la trova, R&B, jazz-fusión y ritmos afrobrasileños y del Caribe. Yusa es una artista de alta energía que combina a la perfección las formas tradicionales de su tierra con sensibilidades modernas, convirtiéndola en una ejecutante completa tanto en el empleo de sus instrumentos como en calidad de compositora, letrista y arreglista.

Según expresara el crítico musical Jan Farley, «en la simple sofisticación de su música, uno sabe que por fin se escucha la Cuba del Siglo XXI». En 2001, Yusa se convirtió en una de las fundadoras del colectivo estrella de música cubana Interactivo y consolidó su relación con los fanáticos que seguirían su trabajo en solitario en los años venideros. En 2002, fue nominada a los prestigiosos BBC Radio 3 World Music Awards como Artista Revelación y Mejor de las Américas, lo que la llevó a su gira por Inglaterra con Lila Downs y Susana Baca. En 2004 fue invitada por el renombrado músico brasileño Lenine para integrar el trío “Lenine, Ramiro Musotto & Yusa Live CD / DVD” grabado en París. Su álbum “Breathe” (2005) fue producido por Descemer Bueno, acunando un estilo funk más fresco y relajado que reunió a grandes músicos como Haydée Milanés, el propio Lenine y Kelvis Ochoa. Con sus trabajos discográficos y giras internacionales ha logrado las más distintivas colaboraciones con figuras como Pavel Urquiza, Alê Siqueira, Omara Portuondo, Raly Barrionuevo, Verónica Condomí, Liliana Vitale, Beatriz Valdés, Deacon John, Herlin Riley y el Nu Deco Ensemble. Para esta, su primera presentación formal en la isla estará acompañada por los músicos cubanos Fernando Lima y Darianna Videaux asentados en Nueva Orleáns, donde reside actualmente.

Nuevos Virtuosos

Dentro de los programas que Pro Arte Musical mantiene como subseries que complementan su temporada regular de conciertos, la organización acoge un recital menor donde presentan a un talento joven cuyas ejecutorias le hayan merecido distinciones tanto locales como internacionales, reconociendo su virtuosismo en pleno despunte de su carrera profesional. Así las cosas, el próximo 18 de junio de 2022, bajo la Serie Nuevos Virtuosos, presentarán en concierto al tenor puertorriqueño Ángel Vargas, quien regresa de su residencia artística con el Mascarade Opera Studio en Florencia, Italia. En éste, el joven cantante lírico hizo su debut europeo en el Teatro La Fenice en Venecia, interpretando roles como Rodolfo en la ópera La Bohème y el rol titular en Werther. En 2021 participó de varios concursos obteniendo premios como el Ana María Martínez Encouragement Award del Houston Grand Opera’s Eleanor McCollum Competition, el segundo lugar en el Festival Gegen den Strom in Bad Ems: Offenbach Grand Prix, fue finalista del Palau de Les Arts Centre des Perfeccionament en Valencia y ganador del Metropolitan Opera Eric and Dominique Laffont Competition tanto en el distrito de Puerto Rico como en la ronda regional de Nueva Orleáns. Esta última le permitió presentarse sobre el escenario del Metropolitan Opera de Nueva York como semifinalista el pasado mes de abril de 2022, siendo el primer puertorriqueño en más de una década en lograr tal posición. Vargas es egresado del Conservatorio de Música de Puerto Rico y del Shepherd School of Music de la Universidad de Rice en Houston, Texas. Hoy día goza de especial reconocimiento como integrante de los noveles Caribbean Tenors.

Este recital, pautado para las 8:00 p.m. también se ofrecerá en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes en Santurce, y el programa estará plagado de canción de arte francesa y alemana, canción napolitana, repertorio operístico y tradicional latinoamericano con el acompañamiento al piano del maestro bayamonés José Meléndez. El distinguido pianista y profesor funge como asistente de director musical y bibliotecario orquestal en la Academy of Vocal Arts (AVA) en Filadelfia, ha colaborado como entrenador vocal para jóvenes cantantes en la Ópera de Nueva Jersey, y ostenta la dirección musical de la Concert Operetta Philadelphia. Su extensa trayectoria le ha ganado apariciones y elogios tanto en Europa, Asia y toda América, reconocido por sus matices variados y gran sensibilidad interpretativa.