Selena Gomez asegura que está lista para el amor y recibe varias propuestas durante su participación en Saturday Night Live

La actriz y cantante Selena Gomez se ha sabido mantener bajo el radar cuando se trata de relaciones amorosas, pero parece que eso ya ha quedado en el pasado, recientemente Selena manifestó el amor en su participación en el aclamado show Saturday Night Live y ha causado furor entre sus millones de fans en las redes.

Gomez no solo hizo presencia en SNL para hablar sobre su carrera y éxitos en años recientes como “Only murderers in this building”, sino que aprovechó para dejar claro que está en búsqueda de su siguiente pareja luego de haber estado saliendo con The Weeknd y luego una rara relación con Justin Bieber, para finalmente pasar varios años soltera.

“Estoy manifestando el amor” asegura Selena Gomez durante su participación en Saturday Night Live

En uno de los segmentos del show, la actriz aseguró que escuchado que el set de Saturday Night Live es un excelente lugar para comenzar un romance y por esto mismo afirmó “estoy manifestando el amor” además de continuar dando un listado de todas las relaciones que han nacido del show.

“Emma Stone conoció a su marido aquí. Scarlett Johansson y Colin Jost, Pete Davidson y... Machine Gun Kelly” Dijo Selena entre risas y añadió “Como no quiero entrar en las aplicaciones de citas, estoy publicando en el universo que estoy manifestando amor, y me gustaría decir que estoy buscando a mi alma gemela, pero en este punto tomaré cualquiera”.

De inmediato, Kyle Mooney se acercó al escenario gritando “Yo lo hago”, dejando sorprendida a Selena, quien aseguró “Estaba bromeando” y también recordó a Kyle que él está casado, por lo que el miembro dijo de SNL se fue decepcionado y el público rompió a reír.

