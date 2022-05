Raphy Pina se solidariza con Molusco y alerta sobre los “amigos” que se burlan de los hijos

Luego de que el locutor Jorge Pabón “El Molusco” se expresara sobre la situación que vive su familia varias figuras públicas como el productor Raphy Pina y el analista Jay Fonseca expresaron su solidaridad y pidieron a las personas que respeten la integridad y no compartan el video que se ha difundido en las redes sociales.

A través de las redes sociales, el productor Raphy Pina, publicó un mensaje en el cual critica a esas personas que han utilizado la situación para burlarse del hijo del locutor puertorriqueño.

“El que se burla de un hijo ajeno, se burla del tuyo. Cuidado con tus ‘friends’”, escribió el productor.

Por su parte, el analista político, Jay Fonseca, alertó a las personas a través de Twitter sobre las repercusiones que puede tener el compartir un video de contenido sexual que involucre a un menor de edad.

“Corillo, cuidado sobre las repercusiones de compartir vídeos con contenido de abuso sexual y menos con menores. Recuerde, usted puede estar cometiendo un delito además de lo lamentable de su morbo”, expresó Fonseca.

En la noche del domingo, Molusco, se expresó a través de las redes sociales sobre lo sucedido. En los cometarios de la publicación en Instagram recibió el apoyo de varias personalidades de la farándula y el género urbano.

Molusco sale en defensa de su hijo: “Lo que estoy viviendo es terrible”

El locutor Jorge Pabón “El Molusco” realizó un mensaje en su plataforma de YouTube debido a una controversia que rodea a su familia luego de que se publicara en las redes sociales un video íntimo de su hijo quien es menor de edad.

“Hace unas horas está viral un video íntimo de mi hijo que está viral a lo cual tengo que darle frente, quiero dar un breve mensaje de lo que estoy viviendo, de lo duro que ha sido esto, no voy a fingir que esto no me ha afectado”, comenzó diciendo el locutor.

Pabón se dirigió a las personas que han “celebrado” lo ocurrido con su hijo para intentar destruir su imagen. Del mismo modo, agradeció a todas las personas que lo han apoyado en este momento y a los colegas que han pedido a través de las redes que no se comparta el video del menor de edad.

Además, aprovechó su plataforma para orientar a otros padres sobre las cosas que pueden estar haciendo sus hijos en las redes sociales a sus espaldas.

“Voy a hablar desde todas las plataformas que utilizan los chamaquitos de hoy que ni tú, ni yo conocemos, desde las cosas que los jóvenes te ocultan para hacer este tipo de cosas, te voy a llevar un contenido donde vamos a evitar que tú vivas lo que yo hoy estoy viviendo y te puedo adelantar que lo que estoy viviendo es terrible, pero mi profesión me lleva a hacer esto a dar el frente, a dar la cara”, expresó.

Posteriormente dio el espacio a la psicóloga, la Dra. Scheileen Rosario Gómez, al experto en redes sociales Juan Carlos Pedreira y al abogado federal Leo Aldridge quien habló sobre la distribución de contenido pornográfico de menores de edad lo que es un delito a nivel federal.

“Está duro yo decir esto, pero espero que mucha gente con mi experiencia aprendan a estar un poquito más alerta con sus hijos, nosotros estamos bien pendientes a lo que hacen nuestros hijos, obviamente no podemos estar 24/7 con ellos, me pasó a mí, le pasó a mi esposa, le pasó a mi familia, así que evita que te pase a ti”, finalizó diciendo el locutor.