James Hetfield, vocalista de Metallica llora en pleno concierto al sentirse un hombre viejo

Metallica se encuentra dando un gira por Latinoamérica; sin embargo, durante el pasado concierto celebrado el 12 de mayo en Brasil, su vocalista, James Hetfield, rompió en llanto frente al público.

En el estadio Nacional de Belo Horizonte en Brasil, la leyenda del metal James Hetfield, lloró en el cierre de su gira. ¿La razón? ser consciente de que su resistencia y fuerza no son las mismas de hace años.

“Tengo que decirles, no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía un poco inseguro. Como ya estoy viejo, no puedo tocar más toda esta mierda. Eso es lo que me decía en la cabeza. Así que le hablé a estos chicos (sus compañeros), y me ayudaron, así de simple. Me abrazaron y me dijeron que si me sentía mal, ellos van a cuidar mi espalda”, inmediatamente después se le quebró la voz y sus compañeros dejaron posiciones para ir a abrazarlo, en medio del aplauso y gritos de cariño del público.

“Al verlos allí, sé que no estoy solo”, agregó el artista, compartiendo con la asistencia un gesto de humanidad, de fragilidad, de honestidad. En ese momento, James fue como cualquier otra persona: que se cuestiona, que se cansa, que llora, que reconoce su edad, el cambio, el paso del tiempo, y que es tremendamente abrazado por su gente.

No te puedes perder: La mejor alternativa para ti: Samsung Galaxy S20 FE 5G

¿Cuántos años tiene James Hetfield?

James Alan Hetfield nació el 3 de agosto de 1963 y actualmente tiene 58 años. Es un músico estadounidense que es el vocalista principal, guitarrista rítmico, cofundador y compositor principal de la banda de heavy metal Metallica.

En 2009, Hetfield fue clasificado en el número 8 en el libro de Joel McIver The 100 Greatest Metal Guitarists y en el número 24 por Hit Parader en su lista de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos.

También puedes leer: Megan Fox: fans celebran su cumpleaños y transformación física con memes

Lo más visto de Publimetro TV