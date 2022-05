Ellas han sido las mujeres que conquistaron el corazón de Toni Costa

El bailarín Toni Costa ganó fama mientras era pareja de la conductora Adamari Costa. Aunque la pareja duró varios años juntos, han existido más mujeres en la vida del famoso que le robaron el corazón.

Toni Costa: las mujeres que lo han conquistado

La carrera de Toni Costa lo llevó a la televisión, primero en el programa Mira Quien Baila en su natal España. Fue ahí donde se enamoró de la presentadora Nani Gaitán, con quien mantuvo una relación por casi año y medio.

En esta edición, su novia fue la ganadora gracias a sus románticas y sensuales coreografías a lado del bailarín.

Tras haber terminado su relación, Nani se casó y formó su propia familia, además de que continúa trabajando como conductora y modelo.

Más tarde, el bailarín viajó a Estados Unidos para participar en la edición de Mira Quien Baila de dicho país. Ahí conoció a Adamari en 2011.

Su química en la pista de baile hizo que ambos comenzaran una relación de pareja. Tiempo después dieron la bienvenida a su hija Alaïa. Sin embargo se separaron en 2021, pero continúan en buenos términos debido a que comparten la custodia de su hija.

Adamari ha declarado que ella mantiene una buena relación con Toni, pues a pesar de ya no estar juntos como pareja, él sigue siendo el padre de su hija y por lo tanto siempre serán familia.

De acuerdo con Heraldo USA, la conductora ha declarado cómo se siente al convivir con su ex.

“Él en su lugar, nosotras en el nuestro, pero siempre siendo una familia, tomando decisiones en conjunto que sean en beneficio sobre todo de ella… No fue una decisión apresurada, fue una decisión correcta, y estoy tranquila con todo lo que eso ha traído, que a lo mejor fue inesperado para Alaïa puede ser, pero al final yo sé que, y espero, que los dos lo que queramos siempre sea lo mejor para la niña.”

Después de terminar su relación con Admari, Toni se enamoró de Evelyn Beltran, una influencer mexicana que vive en Texas.

En febrero, Toni confesó que había encontrado el amor nuevamente y que estaba muy feliz y tranquilo con su nueva relación.

Toni se ha mostrado muy enamorado de Evelyn e incluso organizó su fiesta de cumpleaños sorpresa. Aunque aún no tienen planes de boda, sus fans esperan que este romance dure varios años.

Antes de que el bailarín entrara a La casa de los famosos, su novia le deseó suerte con un mensaje de amor en el cuál le dijo que nunca deje de ser él “porque esa es la única manera de ganar”.

Antes de entrar a la casa, Toni reveló que lo más difícil para él sería estar lejos de su hija, quien es el verdadero amor de su vida.