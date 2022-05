Raymond Arrieta dedica emotivo mensaje a su hija por su cumpleaños

El comediante Raymond Arrieta le dedicó ayer, sábado, un emotivo mensaje a su hija por su cumpleaños.

“Mi niña bonita... Querida hija estoy tan orgulloso de ti porque nunca te rindes, porque luchas sin pensar en una recompensa, porque sigues tus sueños sin importar los tropiezos, porque todo lo qué haces es por tu propia cuenta sin pedir favores ni ayuda, porque eres genuina, porque lloras y te levantas, por tu risa que es contagiosa”, expresó el presentador de televisión.

“Hoy brindo por ti querida hija, brindo por la bendición que me dio papa Dios de tener una hija como lo había soñado. Hoy brindo por tus sueños y aventuras, hoy brindo por tu cumpleaños”, añadió el actor.

Arrieta resaltó la cualidad de su hija para ayudar a los más necesitados.

“Recuerdas tus 15 años cuando estábamos almorzando y me llamaron del hospital para ver a una joven que estaba malita y tú me dijiste que corriéramos al hospital a verla? Tú me acompañaste, ya tenías dentro de ti las ganas de curar y ayudar a las personas mas necesitadas. Ese será tu trabajo y no tengo duda que serás la mejor. Te amo mi niña bonita. Feliz Cumpleaños”, comentó.