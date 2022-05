Instituto de Cultura Puertorriqueña celebra el Día Internacional de los Museos

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció que se une a la celebración del Día Internacional de los Museos con una semana de actividades presenciales y virtuales en los Museos y Parques adscritos al ICP. Según el Consejo Internacional de los Museos (ICOM), el Día Internacional de los Museos se celebra oficialmente el miércoles 18 de mayo. Esta conmemoración se lleva a cabo desde el año 1977.

“La visita a un museo se convierte en una experiencia de aprendizaje y enriquecimiento cultural. Es un encuentro como sociedad y como individuos con nuestro pasado, presente y futuro que siempre nos invita a reflexionar sobre dónde venimos y hacia donde vamos. Exhortamos al público a visitar, recorrer y descubrir sus museos de preferencia, en especial nuestros museos y parques del Instituto de Cultura Puertorriqueña, abiertos al público, y ubicados alrededor de todo Puerto Rico. Este año, celebramos el Día Internacional de los Museos con una semana completa de actividades presenciales y virtuales para el disfrute de todos.”, expresó Carlos Ruiz, director ejecutivo del ICP.

Las actividades comienzan a las 10:30 a.m. del domingo, 15 de mayo, con una Ceremonia de Areyto, Bautismo por la Tribu Kaniba Tuun y los Danzantes de la Lluvia, en el Parque Ceremonial Indígena de Caguana en Utuado.

El miércoles, 18 de mayo, se celebrará el Día Internacional de los Museos, desde las 9:00 a.m., con la transmisión en la página de Facebook del ICP de recorridos virtuales del Museo Casa Blanca, el Fortín San Gerónimo del Boquerón en San Juan, la Casa Museo Jesús T. Piñero en Canóvanas y el Centro Ceremonial Indígena de Caguana en Utuado. Mientras, de 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. se realizará una muestra presencial de Mundillo en el Centro Ceremonial Indígena de Caguana en Utuado, con la participación de los Mundilleros de la Montaña a cargo de Ismael Bermúdez. Ese mismo día, a la 1:00 p.m., continuarán los recorridos virtuales a través de Facebook con el Museo de la Música Puertorriqueña, la Casa Museo Luis Muñoz Rivera y Mausoleo en Barranquitas, el Museo Fuerte Conde de Mirasol en Vieques y el Museo de Arte Religioso Porta Coeli en San Germán. Como parte de la agenda, también se exhibirá la pintura de la Colección Nacional, “Niebla” del afamado artista Carlos Raquel Rivera, en la Tienda Cultural del ICP, abierta de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

El sábado, 21 de mayo, a las 9:00am se ofrecerá un taller de siembra a cargo del grupo Movijibo en el Centro Ceremonial Indígena de Caguana. Asimismo, en el Museo de la Música Puertorriqueña en Ponce se ofrecerá un taller de bailes y ritmos de bomba a cargo de Marcos Peñaloza y la Compañía Folklórica de Loíza a las 10:00 a.m. y habrá Teatro Bajo las Estrellas con el título Monólogo Responso para una Reina Difunta, a las 7:30 p.m. El mismo día, en el Museo Arte Religioso Porta Coeli en San Germán comienza la exhibición Acuarelas y pinturas por el artista plástico Gilberto Rosas desde las 9:00 a.m. y se presentará la obra teatral “La mudanza” de Sarianne Acosta a las 3:00 p.m. Todas las actividades presenciales son gratuitas y se requerirá el uso de mascarillas.

Además, se informó que durante todo el mes de mayo continuarán las exhibiciones Geo visualizando Vieques en el Museo Fuerte Conde Mirasol en Vieques y las muestras de artesanías puertorriqueñas los sábados y domingos en el Museo de Arte Religioso Porta Coeli en San Germán.

Para más información y reservaciones en los Museos y Parques del ICP puede comunicarse al 787-892-5845 o escribir a jlamboy@icp.pr.gov