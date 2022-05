Clientes de T-Mobile serán los primeros en obtener taquillas para el concierto de Daddy Yankee

La empresa T-Mobile anunció que sus clientes podrán participar de una pre-venta exclusiva para ser los primeros en conseguir taquillas para el concierto de Daddy Yankee que se llevará a cabo el 6 de enero del 2023 en el Estadio Hiram Bithorn.

La preventa exclusiva se llevará a cabo el lunes, 16 de mayo de 2022, a través de ticketera.com.

Asimismo, confirmó que el concierto Legendaddy será “Powered by” T-Mobile, a celebrarse en el Estadio Hiram Bithorn, el 6 de enero de 2023.

“T-Mobile siempre pone a sus clientes alante, no solo con la mejor tecnología móvil y cobertura 5G de Ultracapacidad[2] en más lugares, sino con las mejores experiencias en entretenimiento exclusivas para ellos. Nos enorgullece presentar a un artista puertorriqueño de la talla de Daddy Yankee y más aún que nuestros clientes sean de los primeros en poder disfrutarlo,” expresó Lyanette Dávila, directora de mercadeo de T-Mobile Puerto Rico.

Para poder aprovecharte de esta oportunidad única debes ser cliente de T-Mobile y enviar un mensaje de texto con la palabra Legendaddy al 8888 entre las 2pm del viernes, 13 de mayo hasta las 2pm del sábado, 14 de mayo. Luego recibirás un código único durante el domingo, 15 de mayo, el cual podrás utilizar para acceder a ticketera.com para adquirir hasta un máximo de 4 boletos por cliente, el lunes, 16 de mayo de 10am a 7pm.

Fecha Preventa: lunes, 16 de mayo de 2022

Hora: 10:00am -7:00pm

Lugar de la Preventa: www.ticketera.com

Fecha del Concierto: 6 de enero de 2023.

Lugar: Estadio Hiram Bithorn, San Juan

Pasos a seguir para participar de la Pre-Venta exclusiva para clientes de T-Mobile para la compra de boletos para LEGENDADDY:

Debes ser cliente activo, pospago o prepago y en “Good standing” de T-Mobile. Tu cuenta no puede estar suspendida para participar.

Debes enviar, entre las 2:00pm del viernes, 13 de mayo de 2022, hasta las 2:00pm del sábado, 14 de mayo de 2022, un mensaje de texto al 8888 desde tu celular de T-Mobile con la frase “Legendaddy”, para solicitar se te envíe tu código exclusivo.

Una vez validado como cliente de T-Mobile, y ser de los primeros en registrarte, el domingo, 15 de mayo de 2022, recibirás un código único y exclusivo para que participes de la pre-venta de boletos en www.ticketera.com.

Para asegurar tus boletos, dale click al enlace enviado a tu número, para que puedas comprar los boletos el lunes, 16 de mayo entre 10am a 7pm. Este link es tu código único y exclusivo para comprar tus boletos. Máximo de 4 boletos por persona. ¡Pon la hora en tu calendario, ya que habrá muchas personas en la fila virtual!

¡Anota en tu calendario el 6 de enero de 2023 y pon tu playlist de Daddy Yankee para que estés listo!

Requiere servicio móvil elegible con T-Mobile o Sprint, estar activo y al día al 5/13/22. Cuentas suspendidas no son elegibles. Para recibir un código para acceso exclusivo para comprar hasta 4 boletos para el concierto de Daddy Yankee, LeggenDaddy, el 6 de enero de 2023 en el Estadio Hiram Bithorn a través de www.ticketera.com. Límite 1 código exclusivo por cliente de T-Mobile. Requiere pronta redención. Al enviar mensaje, el cliente consiente y autoriza a T-Mobile y/o sus agentes a enviarle mensajes de texto como parte del proceso de validación y envío del código único, incluso sábado y/o domingo. Cliente registrado en listado De No Contacto (Do Not Contact), recibirá en esta ocasión mensaje de texto según solicitado. Código no es transferible, y los boletos no pueden ser revendidos. Ciertas restricciones aplican, 7,000 códigos disponibles. Cantidad de boletos establecida por el Promotor y Ticketera. Mensaje con el código de acceso exclusivo para la preventa se envía a solicitud del cliente. Los códigos únicos serán enviados el domingo, 15 de mayo de 2022. Venta de boletos a precio reg., mientras duren y sujetos a términos del Productor y Ticketera. + Impuestos y cargos. Para Nuestro Aviso de Privacidad T-Mobile, visita T-Mobile Privacy Policy | T-Mobile Privacy Center. Para más información, visita www.t-mobilepr.com