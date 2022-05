Por qué entró en receso el juicio de Amber Heard contra Johnny Depp y cuándo se reanudará

El juicio por difamación entre los actores Johnny Depp y Amber Heard tomó un receso de 10 días del testimonio luego de haber tenido la última jornada el pasado jueves 5 de mayo. La disputa legal, que comenzó el 11 de abril en Fairfax, Virginia luego de la demanda de Depp contra su exesposa en marzo de 2019, se reanudará el 16 de mayo a las 9 am.

Esto fue informado por la jueza Penney Azcarate a ambas partes y al jurado al comienzo del juicio que tenía un conflicto de programación debido a una conferencia esta semana. La jueza, quien es exinfante de marina estadounidense en servicio activo y graduada de la Universidad Old Dominion y de la Facultad de Derecho Antonin Scalia de la Universidad George Mason, ha sido bastante puntual en sus procedimientos.

Hasta ahora, los procedimientos, que han sido transmitido en vivo por los canales de YouTube CourtTV y Law&Crime Network, han comenzado a las 10 de la mañana de cada día con un descanso de 15 minutos por la mañana y un almuerzo de entre una y dos horas, para luego tomar otro descanso de 15 minutos, hasta finalizar la jornada de juicio alrededor de las 5:00 pm.

Cuando se reanude el juicio el 16 de mayo, los procedimientos judiciales comenzarán una hora antes, a las 9 am, todos los días.

El actor de Piratas de Caribe está demandando a su ex esposa por difamarlo luego de que Amber Heard escribiera un artículo de opinión de diciembre de 2018, publicado en The Washington Post titulado “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change [Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar]”, en donde lo acusaba, implícitamente, de abuso doméstico.

Esto significo un problema para la extensa carrera de Depp, que fue apartado de grandes sagas como Piratas del Caribe o los spin-offs de Harry Potter, Animales Fantásticos, y por eso le solicita una suma de 50 millones de dólares a la actriz de Aquaman, que respondió con una contrademanda por difamación, igualmente.