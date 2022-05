“Me quise suicidar”, la confesión de Yuri que sorprende a sus fans

“Me quise suicidar porque me sentía sola”, fue la confesión que dejó a más de uno desconcertado al escucharla de la cantante Yuri, quien habló sobre su vida a Jorge Ramos en su programa ‘Algo Personal’ que transmite en la nueva plataforma VIX.

La mujer que inició su carrera profesional a los 11 años, explicó por todas las vicisitudes que ha pasado en 45 años de vida artística, pasando por las depresiones, no comer y hasta drogarse con pastillas, reseñó la revista People.

¿Quién puede creer que una artista tan consagrada como Yuri podría pensar en quitarse la vida? Pues ella reveló a Ramos las vicisitudes que pasó, como las superó y le explicó que en un mundo tan competitivo como la industria del entretenimiento y con tanta gente a su alrededor presionando, “me sentía sola”.

“Me quise suicidar porque me sentía sola, tenía depresiones, porque me tomaba muchas pastillas para comer, no comer, adelgazar. No me metía pastillas para drogarme, pero me encerraba en mi casa. No recibía llamadas y, a veces, dejaba de comer”, dijo la intérprete de ‘Maldita Primavera’.

Pasó antes de conocer a Rodri (su esposo)

Dijo que cuando se le pasó eso por su mente, aún no había llegado a su vida su actual esposo, Rodrigo Espinoza.

“Llegó a un punto muy fuerte la soledad; tenía 30 años”, expresó.

A sus 58 años, asegura que dejó atrás sus adicciones. “Nunca me metí droga porque era muy nerviosa y ni me gustan sentir cosas raras”, advirtió.

Sexo y alcohol

También confesó: “Me gustaban los hombres, me gustaba el sexo; no fui ninfómana, pero creo que si Dios no hubiera llegado a mi vida me voy para allá. Empecé a tomar mucho alcohol y creo que definitivamente vino la soledad”.

Yuri asegura que es una mujer nueva, con mucha fe, ganas de seguir trabajando y enfatiza que aún le falta mucho para cumplir otras metas.

“Si no te adaptas a las corrientes nuevas, no desapareces ni tampoco quedas en el olvido pero no estás vigente. Es difícil estar, pero mantenerse es súper difícil”, destacó.

“No soy de esas mujeres conformistas”, enfatiza. “Quiero seguir haciendo más cosas; creo que todas las edades te van a sorprender”.