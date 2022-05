Galilea Montijo habló de cómo se vio envuelta en relaciones tóxicas

La conductora del programa Hoy Galilea Montijo derrochó sinceridad durante una conversación con sus colegas de Netas Divinas, donde ella hizo su debut. La tapatía de 48 años indicó que en el plano sentimental vivió experiencias que no fueron del todo gratas, sobretodo porque se convirtieron en relaciones tóxicas.

Montijo explicó que ciertamente, permitió que se acercara este tipo de relaciones, pero afortunadamente con el paso del tiempo pudo diagnosticar lo que podía estarse convirtiendo en una constante y debido a ello logró la claridad suficiente para encontrar mejores parejas.

Así lo dijo a Natalia Téllez, Paola Rojas, Consuelo Duval y Daniela Magun, quienes le preguntaron qué era lo más tóxico que había hecho en una relación, a lo que ella respondió: “Lo más tóxico, seguir en esas relaciones tóxicas…”, citó Hola México.

¿Por qué lo permitió?

Montijo justificó aquellos años en que no acertaba con sus parejas. “Todas, todas mis relaciones fueron tóxicas de alguna u otra manera, porque lo permití, pensé que así era, porque me daba miedo estar sola, porque yo llegué aquí (a la Ciudad de México) a los 18, 19 años, sola, no conocía a nadie…”, expresó al recordar cuando salió de su natal Guadalajara para abrirse un camino en el mundo del espectáculo.

“Gané un concurso de belleza en 1993, entonces yo llego sola a una ciudad. No tenía amigos, no conocía a nadie y me daba miedo estar sola…”, agregó.

Montijo contó que en la actualidad mantiene una relación estable y muy distinta con su esposo Fernando Reina, con quien tiene un hijo en común, Mateo Reina. De esta etapa sostiene que también ha madurado en cuando a la manera de administrar los conflictos: “Ya casada sí tenemos nuestras discusiones, pero me di cuenta que sí me da mucha flojera pelear… sí contesto… hasta que te das cuenta: ‘¿A dónde voy a llegar en la discusión? A nada’…”.

“No me gusta a lo que te dedicas”

Durante una pequeña entrevista de las muchas que ofrece a la salida de Televisa, la presentadora reveló que muchos hombres querían alejarla del mundo del espectáculo. “Muchos, muschísimos. Era una cosa de: ‘Oye, me conociste haciendo tele, ¿por qué no voy a seguir haciendo tele?’… (Me decían) ‘Pues es que sí me gustas tú, pero no me gusta a lo que te dedicas’.

“Nunca dudé en seguir haciendo lo que a mí más me gusta…” dijo la tapatía, que cuenta con más de 9 millones de seguidores en su cuenta en Instagram @galileamontijo. En ese espacio, la tapatía también reconoció el apoyo de su esposo Fernando, quien siempre la ha brindado su respaldo ante cualquiera de sus emprendimientos.

Contenido relacionado

Los tacones fucsia de plataforma que son los favoritos de Galilea Montijo y Ana Brenda Contreras

Galilea Montijo fascina combinando un maxi cárdigan con un short