Bad Bunny, Rauw Alejandro y Balvin lideran nominaciones a Premios Tu Música Urbano 2022

La cadena Telemundo anunció hoy, jueves, que Bad Bunny, Rauw Alejandro y J Balvin encabezan las nominaciones para la tercera edición de Premios Tu Música Urbano.

La ceremonia se transmitirá por primera vez en vivo por Telemundo PR el jueves, 23 de junio, desde la cuna del reguetón en San Juan, Puerto Rico. La lista completa de los nominados se encuentra en www.premiostumusicaurbano.com donde los fans ya pueden votar por sus artistas favoritos hasta 25 veces por categoría cada día. Los boletos para el evento ya están a la venta a través de la plataforma de Ticketera.

Premios Tu Música Urbano rendirá tributo a los artistas más destacados de este movimiento en 34 categorías de la música urbana que van desde: Álbum del Año Artista Masculino y Álbum del Año Artista Femenino a Canción del Año, así como Colaboración del Año, Top Artista Pop Urbano, Top Artista Tropical Urbano, Top Artista Regional Mexicano, Top Artista Social y Video del Año, entre otras.

Bad Bunny arrasó con 12 nominaciones que incluyen Artista del Año, Canción del Año y Video del Año por “Yonaguni”, así como Concierto/Tour del Año por “El último tour del mundo” y Top Artista Social, entre otros. Con 11 nominaciones le sigue su compatriota Rauw Alejandro, quien le disputa las categorías de Artista del Año y Canción del Año con “Todo de ti”, así como Concierto/Tour del Año por “Vice versa tour”. Otro que entra en la contienda por el premio de Artista del Año es J Balvin, quien cuenta con 10 nominaciones, y además compite por partida doble por la Canción del Año gracias a sus temas “In da getto” y “Qué más pues?”, así como en la categoría de Top Artista Social, entre otras.

Las mujeres vienen pisando fuerte y le siguen con nueve nominaciones, la colombiana Karol G y la argentina María Becerra. También con nueve nominaciones se encuentra el puertorriqueño Anuel AA. Las postulaciones de Karol G, incluyen Artista del Año, Álbum del Año Artista Femenino por KG0516 y Concierto del Año por “Bichota tour”, mientras que María Becerra, le disputará el Álbum del Año Artista Femenino con Animal y tiene cuatro de sus nominaciones en la categoría de Video del Año Nuevo Artista gracias a sus videos de “Entre nosotros remix”, “Wow wow”, “Miénteme” y “Marte”. Por su parte Anuel AA, se encuentra nominado en las categorías de Top Artista Masculino, Top Artista Trap, Top Canción Trap por “Los de siempre” y Álbum del Año Artista Masculino por Las Leyendas Nunca Mueren.

Le siguen con el mayor número de nominaciones: JhayCo, Myke Towers y Ozuna (8); El Alfa y Farruko (7); Becky G, Jay Wheeler, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Maluma, Rosalía y Sech (6); Daddy Yankee y Nio Garcia (5); Anitta, Blessd, Camilo, Eladio Carrión, Los Legendarios, Mora, Natanael Cano, Natti Natasha, Redimi2, Sebastián Yatra, y Wisin (4), Alex Zurdo, Chael Produciendo, Chimbala, Don Omar, Duki, Funky, Luar La L, Manuel Turizo, Nicki Nicole, Ovi, Tainy, Tini, y Wisin & Yandel (3).

Con dos nominaciones están: Almigthy, Aventura, Beéle, Bizarrap, Boza, Bryant Myers, Christian Nodal, CNCO, Dalex, Darell, Emilia, Feid, Foreign Teck, Gera Mx, Grupo Firme, Ivan Cornejo, Ivy Queen, Jowell & Randy, Junior H, Lit Killah, Lunay, Marc Seguí, Mariah Angeliq, Mau y Ricky, Miky Woodz, N’Klabe, Nicky Jam, Ovy on the Drums, Paloma Mami, Pol Granch, Residente, Rochy RD, Ryan Castro, Sofía Reyes, The Weeknd, Tiago PZK, Tokischa y Zion & Lennox.

La lista de nominados se completa con: Abby Valdez, Aitana, Alex Rose, Álvaro Díaz, Amenazzy, Ankhal, Anthony Santos, Bad Gyal, Braulio Fogon, Brray, Brytiago, Caleb Calloway, Camila Cabello, Casper Mágico, Chencho Corleone, Chesca, Chris Brown, Chris Jedi, CJ, Corina Smith, Crissin, Ninow y Candy, Dj Snake, Don Miguelo, Dowba Montana, Ed Sheeran, Eix, El Cherry Scom, Elena Rose, Eslabon Armado, Farina, Flow La Movie, Gente de Zona, Gigolo y la Exce, Guaynaa, Herencia de Patrones, Indiomar, Jon Z, Juhn, Julieta Venegas, Kevvo, Khea, Kiko el Crazy, Kim Loaiza, La Ross María, Lele Pons, Lisa, Lizzy Parra, Lola ĺndigo, Maffio, Marvin Santiago, Megan Thee Stallion, Mr. NaisGai, Nacho, Natan & Shander, Nathy Peluso, Nile Rodgers, Olga Tañón, Omega, Onell Díaz, Oscar Maydon, Pedro Capó, Peter Nieto, Piso 21, Polo González, Ptazeta, Rafa Pabón, Reik, Rvssian, Shawn Mendes, Skrillex, Tiёsto, Tory Lanez, Totoy El Frio, Un Corazón, VF7 y Victor Manuelle.

“Premios Tu Música Urbano” se llevará a cabo en el reconocido Coliseo de Puerto Rico en San Juan. Los premios se celebraron por primera vez en 2019 para reconocer el creciente movimiento urbano que está dominando alrededor del mundo y que ha ampliado su alcance gracias a fusiones con otros géneros como el pop, tropical y regional mexicano.

Producido por Sora & Company1 para Telemundo, el especial de tres horas de duración contará con explosivas presentaciones de los mejores intérpretes latinos de la música urbana que serán anunciadas más adelante. El evento estelar será precedido por el especial “La Alfombra de Premios Tu Música Urbano”, en donde las célebres figuras de la música urbana mostrarán un despliegue de moda de los iconos más importantes de la industria.