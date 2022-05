Lanzan campaña turística ‘Ven a Isabela, de Puerto Rico la más bella’ junto a Víctor Manuelle

El alcalde de Isabela, Miguel ‘Ricky’ Méndez Pérez anunció el lanzamiento de la campaña publicitaria ‘Ven a Isabela, de Puerto Rico la más bella’ para promover el turismo en dicha ciudad en momentos en que el verano 2022 se proyecta como uno de gran actividad luego de dos años de pandemia.

“Con este gran esfuerzo estamos anunciando la reapertura del turismo en nuestra ciudad, y estamos listos para recibir a miles de turistas locales y extranjeros que harán de Isabela el centro de disfrute, descanso y diversión más amplio del noroeste de Puerto Rico”, señaló Méndez Pérez.

El alcalde señaló que desde el inicio de su administración ha trabajado intensamente en el establecimiento de contactos con diversos sectores de la industria turística, a los fines de crear la infraestructura que sostiene el esfuerzo publicitario, donde el Municipio invierte fondos provenientes de la Ley federal del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés).

“La iniciativa ‘Ven a Isabela, de Puerto Rico la más bella’, se diseñó para apoyar los esfuerzos urgentes de respuesta contra la Covid-19 para seguir conteniendo la pandemia y reemplazar los ingresos perdidos por los gobiernos estatales y locales a fin de fortalecer el apoyo a los servicios públicos esenciales y ayudar a retener empleos, con la colaboración de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF, por sus siglas en inglés). Estas son iniciativas que se unen a otras dirigidas al comercio turístico y actividades públicas en nuestro centro urbano, así como en la Villa Pesquera y Playa Jobos”, añadió el Alcalde.

En la presentación llevada a cabo en la mañana de hoy en el anfiteatro Justo Méndez del centro urbano isabelino, el cantante Víctor Manuelle presentó junto al Alcalde los diversos componentes de la campaña. La misma consta de un video musical que identifica las bellezas de la ciudad, con ocho (8) clips turísticos que presentan distintos temas de interés como el ecoturismo, la cultura y tradición, gastronomía y desarrollo económico. Particularmente importante son los mensajes que orientan exclusivamente sobre el manejo del Covid-19, sumado a cuñas radiales, publicidad exterior y táctica en los comercios.

“Un dato muy importante es que más del 90% de los talentos reclutados en esta super producción son isabelinos, incluyendo la casa productora, Livany Media Group & Events, quien integró a gran parte de las organizaciones culturales de Isabela, para generar un sentido de pertenencia al esfuerzo publicitario. Los que piensan que conocen a Isabela se van a asombrar de cosas nuevas que les queda por conocer, y para los que aún no nos han visitado, van a conocer porqué somos El Jardín del Noroeste”, señaló Méndez Pérez. Los canales digitales y cibernéticos, de tanta relevancia en la industria turística y de alcance universal, han sido confiados a la empresa local 303 Digital, que estará realizando las pautas correspondientes.

Por su parte, Víctor Manuelle señaló que “primero tengo que agradecerle al alcalde Miguel ‘Ricky’ Méndez por invitarme a formar parte de la campaña ‘Isabela, de Puerto Rico la más bella’. Como isabelino me siento muy orgulloso de que ahora los turistas locales y extranjeros podrán ver, a través de este esfuerzo, una pequeña muestra de todas las maravillas que tiene nuestra ciudad. Quiero admitirles que a dondequiera que voy he dicho lo orgulloso que me siento de mi pueblo, de sus recursos naturales y sobre todo, de mi gente. Como dice el coro ‘Ven, Ven, Ven a Isabela’, les aseguro lo van a pasar espectacular”.

Víctor Manuelle está entre entre los artistas latinos más queridos y reconocidos internacionalmente. En el 2019, el isabelino obtuvo seis Premios Billboard, incluyendo Álbum Tropical Del Año por el disco 25/7. También, fue nombrado Álbum Tropical Favorito en los Latin American Music Awards, y ganó dos Latin Grammys, incluyendo Mejor Canción Tropical. Actualmente se encuentra estrenando nueva producción discográfica.

“Víctor conoce como pocos el alma y espíritu cultural de Isabela, y en su música se vive el ser puertorriqueño. Estamos convencidos de que esta será una campaña muy memorable en términos publicitarios y muy efectiva en términos de mercadeo turístico. ¡Este verano, ‘Ven a Isabela, de Puerto Rico la más bella”, finalizó el alcalde Méndez Pérez.