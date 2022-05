Julián Gil confiesa que volvió a tener un encuentro íntimo con Marjorie DeSousa después que se dejaron

El actor argentino, pero adoptado por Puerto Rico, Julián Gil habló por primera vez de los problemas que tuvo con la actriz Marjorie De Sousa que los llevaron a grandes polémicas por la custodia de su hijo Matías.

A través de una entrevista con Yordi Rosado, este habló de sus principios y la llegada de su familia a Puerto Rico. Sin embargo, más adelante habló sobre cómo conoció a la actriz Marjorie DeSousa.

El actor contó que la conoció cuando trabajaron en una telenovela y cada uno tenía sus respectivas parejas. No fue hasta años después que se reencontraron y comenzaron a salir hasta que se hicieron novios. Sin embargo, la relación terminó en el año 2011.

“Yo decido terminar esa relación en mayo del 2011. Los motivos fueron incompatibilidad, ella te podrá decir su historia, yo tengo la mía... no me sentía a fin ni cómodo con ella por diferentes temas de su personalidad”, expresó.

Años después se volvieron a encontrar en la telenovela ‘Hasta el fin del mundo’ donde volvieron a trabajar. Luego de esto continuaron su amistad y el actor la ayudó a conseguir apartamento en Miami.

Según siguió contando en la entrevista, cuando DeSousa enfrentó una polémica con Gabriel Soto y Geraldine Bazán buscó apoyo en Julian Gil. Este la invitó a una fiesta en su casa con unas amistades.

Pero, luego de varios tragos Julián Gil y Marjorie DeSousa tuvieron un encuentro íntimo. Ahí fue donde concibieron a Matías.

“Me emborraché, de las pocas veces que me he emborrachado y me levanto al día siguiente con ella en la cama. Luego de eso al día siguiente como si nada hubiera pasado, tuvimos un encuentro ese día, no digo que lo hiciera borracho pero me hago responsable del hecho”, contó Julián Gil.

Tras el embarazo la pareja intentó volver a tener una relación seria y hasta se comprometieron, pero el actor indicó que eso nunca funcionó especialmente por los compromisos laborales de ambos.

Luego de esto ocurrió toda la polémica por la custodia del niño.