Didi Romero viene con “hambre de más” tras cumplir sueño de protagonizar serie de Disney+

Pisar un escenario de Broadway, grabar para Disney y hacer una película siempre estuvieron en la mira de la novel actriz Didi Romero, y hoy, con una felicidad contagiosa, habla de esos sueños cumplidos y del hambre de ir por más.

Broadway ya la vio como “Nina”, personaje protagónico de la producción “In the Heigths” de Lin-Manuel Miranda; para Disney protagonizó “Gina Yei”, la primera serie puertorriqueña que se transmitirá por Disney+ próximamente y actualmente le ocupa la gira del musical “Six”, donde caracteriza a la reina Katherine Howard y que la llevará por varias ciudades de Estados Unidos durante 57 semanas. Actualmente se presenta en Chicago.

Le emociona también que este próximo 2 de junio se podrá ver en los cines de Puerto Rico, “Mixtape”, otro de sus grandes trabajos realizados en la Isla. Se trata de la primera película boricua en inglés de adolescentes, dirigida por Benji López. Es una producción de los puertorriqueños Rafael Abuso Massó y Yamara Rodríguez para Jurutungo Films.

Pero ¿qué es lo próximo?, aún lo desconoce. Sí está segura que le falta mucho por hacer dentro de las artes, las que no considera un trabajo.

“Me siento como que estoy flotando... Estoy haciendo tantas cosas a la vez y son cosas que no considero trabajo para nada, las considero jugar, lo que me apasiona. Desde chiquita yo veía teatro musical, no lo veía como un trabajo, lo veía como un juego y sobrevivir de lo que me apasiona es una de las cosas más refrescantes, una de las cosas que más me satisfacen y es algo muy cool. Estoy muy agradecida de que puedo ser una de esas personas que puede sobrevivir de su pasión y que puedo inspirar a otros que también lo pueden hacer y que no es imposible”, dijo.

“Yo estoy estoy logrando muchísimas cosas poco a poco y siempre estoy buscando más, siempre estoy estoy hambrienta por más porque me encantaría demostrar que sí se puede lograr y si te gusta cantar, actuar y bailar a la misma vez y quieres hacerlo en las grandes ligas, te quieres ir a Londres, Australia o a México o a donde sea a hacer lo que te apasiona, se puede hacer, se puede lograr”, aseguró.

Algo que no descarta es la música, pero su instinto le dice que aún no es el momento para dar ese paso. Por el momento no pierde la oportunidad ni la musa para componer y tener listas las canciones para el momento. La vena musical es heredada de su mamá la artista y cantante Deddie Romero y su abuela la conguera Sonia López.

“Siempre he dicho ok, una cancioncita, puedo sacar una cancioncita, pero mi corazón aún no me ha dicho sí has esto, tienes que sacar esto. Si me veo lanzando música, no sé cuándo pero tengo muchísimas canciones que he escrito. Cuando me inspiro demasiado escribo, así que no descarto esa oportunidad, no descarto el hacer música como una opción”, apuntó.

En la televisión, allí no se ve, aunque no descartaría una invitación como animadora de algún evento que se vaya a transmitir.

“A mí no me molestaría animar algún evento que vayan a transmitir por televisión, pero no me veo en televisión como tal, no sé por qué, pero no descartaría el animar. Yo no creo que a mí no me llamarían nunca para Miss Universe porque yo soy un poquito muy ‘trambótica’. Yo creo que empiezo a modelar con ellas a lo loco y les arruino el certamen, pero no descartaría eso”, aseguró entre risas.

Me ha ido muy bien. He hecho una familia, tengo 9 hermanas nuevas en mi vida, todas sumamente talentosas, distintas, sumamente chéveres y apoyan y admiran y aman y todas muy cool. Estoy muy agradecida de compartir con ellas esta experiencia.